Крэйг Мактавиш покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

"Локомотив" сообщает о том, что старший тренер Крэйг Мактавиш освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор "Локомотива" Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне КХЛ, который стартовал 1 сентября, эта отставка стала второй, ранее пост главного тренера магнитогорского "Металлурга" после трех матчей покинул Йозеф Яндач, его сменил Илья Воробьев.

Мактавиш возглавил команду в мае этого года. В качестве игрока Мактавиш провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 19 сезонов, став четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, в должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии). Кроме того, он работал помощником главного тренера сборной Канады, дважды завоевав серебряные медали на чемпионатах мира, помощником главного тренера в "Рейнджерс", а также возглавлял клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго". С 2013 года канадский специалист занимал должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям в "Эдмонтоне".

В текущем сезоне "Локомотив" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в восьми матчах шесть очков. В следующем матче ярославский клуб сыграет с рижским "Динамо" 25 сентября на домашней арене.