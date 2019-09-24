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Кубок мира по регби

Регбист Кушнарев отметил прогресс в игре сборной России после двух матчей Кубка мира

Игрок считает, что команде нужно быть увереннее в следующих матчах турнира

КУМАГАЯ /Япония/, 24 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби демонстрирует прогресс после двух матчей группового этапа Кубка мира в Японии. Такое мнение ТАСС высказал игрок российской национальной сборной Юрий Кушнарев.

Во вторник российские регбисты уступили сборной Самоа со счетом 9:34 и потерпели второе поражение подряд на старте Кубка мира. После первого тайма российская команда вела со счетом 6:5. По ходу матча россияне не реализовали двойное численное преимущество.

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"Матч удался, 50 минут мы оставались в игре с таким сильным соперником, я считаю, что определенный прогресс у нашей команды есть, - сказал Кушнарев. - Мы играем в большое регби, сейчас для нас испытание - оставаться в игре 80 минут, а не 50 или 60. Если раньше мы могли пропустить в первом тайме, а во втором, когда команды расслаблены, могли занести пару-тройку попыток, то сейчас мы остаемся в игре, создаем конкуренцию и показываем свою игру".

"Это досадно [что не удалось занести ни одной попытки], особенно когда самоанцы играли в меньшинстве, был шанс, мы были в пяти метрах. И во втором тайме мы много времени провели в пятиметровой зоне, но, к сожалению, не можем никак реализовать, - добавил он. - Думаю, ребята должны поверить в себя, быть увереннее, мы можем играть как на руках, так и на ногах, мы способны играть с любым соперником".

Следующий матч сборная России проведет 3 октября с командой Ирландии.

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