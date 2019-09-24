Регбист Кушнарев отметил прогресс в игре сборной России после двух матчей Кубка мира

"Матч удался, 50 минут мы оставались в игре с таким сильным соперником, я считаю, что определенный прогресс у нашей команды есть, - сказал Кушнарев. - Мы играем в большое регби, сейчас для нас испытание - оставаться в игре 80 минут, а не 50 или 60. Если раньше мы могли пропустить в первом тайме, а во втором, когда команды расслаблены, могли занести пару-тройку попыток, то сейчас мы остаемся в игре, создаем конкуренцию и показываем свою игру".

"Это досадно [что не удалось занести ни одной попытки], особенно когда самоанцы играли в меньшинстве, был шанс, мы были в пяти метрах. И во втором тайме мы много времени провели в пятиметровой зоне, но, к сожалению, не можем никак реализовать, - добавил он. - Думаю, ребята должны поверить в себя, быть увереннее, мы можем играть как на руках, так и на ногах, мы способны играть с любым соперником".

Следующий матч сборная России проведет 3 октября с командой Ирландии.