УЕФА расширил дивизионы Лиги наций

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличил количество участников в трех первых дивизионах Лиги наций. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции в Любляне, где прошло заседание исполкома УЕФА.

Лиги А, В, С расширены с 12 до 16 команд, которые будут распределены на четыре группы по четыре команды. В лиге D количество участников сократится с 16 до семи команд.

В первом сезоне Лиги наций в дивизионе А 12 команд были разделены на четыре группы. Победители групп вышли в полуфинал. Турнир выиграла команда Португалии, второе место заняла сборная Нидерландов, третье - команда Англии. Команды, занявшие третьи места в группах, - сборные Германии, Исландии и Польши - должны были вылететь в лигу B. Команда России по итогам турнира сохранила место в лиге В, заняв в своей группе второе место.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что члены УЕФА попросили внести изменения в формат с целью увеличить количество матчей Лиги наций, чтобы проводить меньше товарищеских игр.

В Лиге наций сезона-2018/19 принимало участие 55 сборных. Команды были распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники были распределены на группы, в которых проводился турнир в два круга, победители групп в лиге А вышли в полуфинал и боролись за главный трофей. Победители групп остальных лиг получали повышение в классе, команды, занявшие последние места, - понижение. Кроме того, победители групп дивизионов Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.