ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сохранил пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Решение было принято на конгрессе организации, который проходит в среду в Дохе.

Бубка был переизбран на новый четырехлетний срок. В 2015 году он был соперником британца Себастьяна Коу в борьбе за пост президента IAAF, на этот раз он выдвинул свою кандидатуру только на пост вице-президента. Ранее в среду Коу единогласно был переизбран главой IAAF.

В совет IAAF Бубка входит с 2001 года, должность вице-президента занимает с 2007-го. Последние четыре года он являлся первым вице-президентом IAAF, который избирается из числа четырех вице-президентов организации.

Новыми вице-президентами IAAF избраны бронзовый призер Игр 1992 года в беге на 400 м колумбийка Симена Рестрепо, принц Саудовской Аравии Наваф бин Мухаммед Аль Сауд и глава Ассоциации легкой атлетики Океании Джоффри Гарднер.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) перед началом конгресса временно отстранил члена совета IAAF, главу Федерации легкой атлетики ОАЭ Ахмада Аль-Камали, поскольку кандидат на пост вице-президента попал под подозрение в нарушении правил организации.