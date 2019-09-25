iNADO поддержал РУСАДА в ситуации с возможным повторным отстранением

В понедельник WADA инициировало вопрос рассмотрения вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.

"РУСАДА с момента своего реформирования, которое последовало за коррупционной деятельностью предыдущих чиновников, зарекомендовало себя активным и достойным уважения участником международной антидопинговой работы, - сказал Стил. - Из всех российских организаций именно РУСАДА указывает путь к позитивным изменениям. Спортсмены в мире заслуживают честной конкуренции. В соответствии с нашей давней политикой мы будем продолжать поддерживать РУСАДА".

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.