iNADO поддержал РУСАДА в ситуации с возможным повторным отстранением

ТАСС, 25 сентября. Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) поддержал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса его несоответствия международному кодексу. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор iNADO Грэм Стил, чьи слова приводит пресс-служба организации.
В понедельник WADA инициировало вопрос рассмотрения вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.
"РУСАДА с момента своего реформирования, которое последовало за коррупционной деятельностью предыдущих чиновников, зарекомендовало себя активным и достойным уважения участником международной антидопинговой работы, - сказал Стил. - Из всех российских организаций именно РУСАДА указывает путь к позитивным изменениям. Спортсмены в мире заслуживают честной конкуренции. В соответствии с нашей давней политикой мы будем продолжать поддерживать РУСАДА".
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.