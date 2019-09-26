Сборная Словении стала первым финалистом чемпионата Европы по волейболу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Любляне.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу спортсменов из Словении. В другом полуфинале, который пройдет 27 сентября в Париже, встретятся сборные Сербии и Франции. Матч за третье место и финал пройдут в Париже 28 и 29 сентября соответственно.

Сборная России, которая является победителем прошлого чемпионата Европы, завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала, проиграв команде Словении - 1:3. Словенцы во второй раз в истории вышли в финал европейского первенства, в 2015 году команда проиграла в решающей встрече сборной Франции - 0-3.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.