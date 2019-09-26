РФС смягчил наказание "Зениту" за драку фанатов с ОМОН на матче 3 августа

ТАСС, 27 сентября. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) изменил наказание санкт-петербургскому "Зениту" за драку болельщиков с сотрудниками ОМОН в перерыве игры чемпионата России с "Краснодаром" 3 августа. Вместо проведения одного домашнего матча без зрителей (условно) "Зенит" наказан условным запретом на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона "Газпром-Арена" на один матч, сообщает пресс-служба РФС.

Заседание апелляционного комитета РФС прошло в четверг. Комитет удовлетворил жалобу "Зенита" на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС от 21 августа. Встреча "Зенит" - "Краснодар" прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, апелляционный комитет рассмотрел жалобу московского "Спартака" на решение КДК присудить техническое поражение молодежной команде в матче с "Сочи", но оставил его в силе. В ходе матча, который прошел 12 июля, "Спартак" превысил количество футболистов старше 21 года на поле, нарушив дисциплинарный регламент РФС.

Также апелляционный комитет оставил в силе решение КДК дисквалифицировать на три матча чемпионата России полузащитника грозненского "Ахмата" Антона Швеца. 16 сентября "Ростов" одержал домашнюю победу над "Ахматом" со счетом 2:1. Швец получил прямую красную карточку за грубый фол на 62-й минуте.