Сборная Польши завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 28 сентября. Сборная Польши одержала победу над командой Франции в матче за третье место чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Париже.

Матч завершился со счетом 3-0 (26:24, 25:22, 25:21). 29 сентября в финале турнира встретятся команды Словении и Сербии.

Сборная России, которая является победителем прошлого чемпионата Европы, завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала, проиграв команде Словении - 1:3. Сборная Польши в третий раз завоевала бронзовые награды чемпионата Европы, пять раз поляки становились вторыми, лучшим результатом волейболистов из Польши на европейских первенствах является победа на турнире в 2009 году.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.