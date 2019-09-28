Четыре матча продолжат программу 11-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье

ТАСС, 29 сентября. Одиннадцатый тур чемпионата России по футболу в воскресенье продолжится четырьмя матчами. "Урал" в Екатеринбурге примет ЦСКА, "Рубин" и "Уфа" встретятся в Казани, "Спартак" в Москве сыграет с "Оренбургом", а "Краснодар" дома проведет игру против тульского "Арсенала". В первом матче игрового дня, который начнется в 11:30 мск, занимающий шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" на "Екатеринбург-Арене" сыграет с идущим четвертым ЦСКА. В национальном первенстве у гостей в активе серия из четырех побед, которая была разбавлена поражением в стартовом матче Лиги Европы от болгарского "Лудогорца" со счетом 1:5 и подкреплена победой в 1/16 финала Олимп - Кубка России над "Аланией" - 3:1. Хозяева поля за аналогичный отрезок времени провели на одну игру меньше, поскольку не участвуют в еврокубках - в четырех последних турах чемпионата страны они одержали две победы, а также по разу проиграли и сыграли вничью с соперником. В национальном кубке уральцы также вышли в 1/8 финала, на предыдущей стадии турнира обыграв новороссийский "Черноморец" - 2:0.

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Предстоящий матч станет 25-м в российской истории встреч "Урала" и ЦСКА. На данный момент внушительное преимущество принадлежит армейцам, которые одержали 16 побед. В четырех матчах была зафиксирована ничья, еще в четырех встречах сильнее были екатеринбуржцы. Последняя на данный момент победа "Урала" датирована 15 июля 2009 года, когда команда, выступавшая на тот момент во втором по силе дивизионе российского футбола, дома со счетом 1:0 обыграла ЦСКА в 1/16 финала кубка страны. "Урал" не забивал в ворота ЦСКА на своем поле больше пяти лет - в последний раз это произошло 27 сентября 2014 года. Тогда екатеринбуржцы дома потерпели поражение со счетом 3:4. В чемпионате России сезона-2018/19 армейцы одержали две победы, в Москве они победили со счетом 4:0, а в Екатеринбурге - 1:0. Тренерский штаб хозяев поля во главе с Дмитрием Парфеновым подходят к игре против одного из лидеров чемпионата России в почти оптимальном составе - у "Урала" нет ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков. Единственным исключением может стать полузащитник Эрик Бикфалви, чье участие во встрече находится под вопросом. У наставника армейцев Виктора Гончаренко, напротив, есть проблемы с составом - на "Екатеринбург-Арене" не сыграют защитники Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин и Седрик Гогуа, а также полузащитник Дмитрий Ефремов. Также под вопросом находится участие в игре хавбека Алана Дзагоева, который завершил восстановление от тяжелой травмы. "Рубин" попытается прервать серию поражений, "Спартак" - начать победную "Рубин" подходит ко встрече с "Уфой", которая начнется в 14:00 мск, занимая 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, а его соперник - располагаясь на восьмой строчке. Казанцы не выигрывали с 18 августа, их серия поражений насчитывает пять встреч, четыре из которых в премьер-лиге, одно - в Кубке России. Команда из столицы Башкортостана, в свою очередь, за аналогичный период времени одержала три победы, а также потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. Что касается кадровых потерь, у хозяев поля из-за травмы не сможет сыграть защитник Силвие Бегич; кроме того, из-за повреждения встречу может пропустить полузащитник Зураб Давиташвили. Гости, в свою очередь, могут недосчитаться игрока обороны Йонуца Неделчару, гарантировано на поле в Казани не выйдет травмированный нападающий Дмитрий Сысуев.

В 16:30 на "Открытие-Арене" начнется матч между "Спартаком" и "Оренбургом". Перед игрой 11-го тура красно-белые, которые находятся на девятом месте, прервали серию из четырех поражений во всех турнирах, обыграв в Набережных Челнах местный "Камаз" в 1/16 финала кубка страны. Идущие 15-ми оренбуржцы в четырех последних встречах чемпионата России ни разу не расходились миром с соперниками, одержав две победы. Еще одну победу "Оренбург" добыл в серии пенальти против "Чертаново" в Кубке России. Встреча в Москве станет пятой в истории противостояния этих команд. До этого "Спартак" одержал три победы, потерпев одно поражение. Уступив в 30-м туре прошлого розыгрыша чемпионата России, красно-белые лишились возможности напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы, в квалификации второго по значимости еврокубка они дошли до раунда плей-офф, где дважды проиграли португальской "Браге" и не смогли войти в число участников основной сетки турнира. Против "Оренбурга" гарантированно не сыграет вратарь Александр Селихов, который продолжает восстанавливаться от травмы. Также тренерский штаб "Спартака" может недосчитаться полузащитника Резиуана Мирзова и нападающего Андре Шюррле, чье участие во встрече находится под вопросом. У главного тренера оренбуржцев Владимира Федотова нет игроков, которые могли бы пропустить игру в Москве из-за травм или дисквалификаций. Испытание для "Краснодара" "Краснодар" в последних матчах не может быть доволен своими результатами. Бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата России, который в этом сезоне занимает пятое место в турнирной таблице, не выигрывал с 15 сентября - в трех последних встречах команда поочередно проиграла "Базелю" в Лиге Европы (0:5), ЦСКА в РПЛ (2:3) и "Нижнему Новгороду" (0:1) в национальном кубке. Завершивший выступление на международной арене еще в августе "Арсенал" в трех последних встречах шел по восходящей - поражение и ничья в чемпионате, а также победа в кубке.