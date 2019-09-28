Веское слово VAR. "Локомотив" дома обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в матче 11-го тура чемпионата России. Встречу, прошедшую в субботу в Москве на "РЖД-Арене", посетили 21 598 зрителей. Автором единственного гола стал польский полузащитник столичной команды Гжегож Крыховяк, отправивший мяч в ворота гостей на 48-й минуте. На матче работала система видеоассисиента рефери (VAR). На 40-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков отменил гол нападающего "Локомотива" Федора Смолова после просмотра видеоповтора. В добавленное ко второму тайму время арбитр также воспользовался помощью современных технологий и не стал засчитывать мяч полузащитника "Зенита" Роберта Мака.

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Эта встреча стала 300-й в составе "Локомотива" для голкипера Маринато Гилерме. Перед стартовым свистком он получил памятную награду из рук генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Атмосфера XIX века и ключевые решения VAR В честь матча между клубами из Москвы и Санкт-Петербурга организаторы пригласили актеров, которые носили одежду XIX века. Среди них были мужчины, загримированные в известных поэтов и писателей: Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова. Поскольку оба города славятся театрами, игра началась после трех звонков. Состав "Локомотива" по стадиону в стихотворной форме объявлял известный актер и болельщик железнодорожников Валерий Баринов. У хозяев поля к матчу против действующего чемпиона успел восстановиться Крыховяк, который ярко проводит начало сезона и является лучшим бомбардиром команды. Другой лидер москвичей, Алексей Миранчук, несмотря на ожидания, не успел восстановиться от травмы и вместе с также восстанавливающимся от повреждения братом Антоном Миранчуком занял место на трибуне. У "Зенита" в стартовый состав вошли крайний полузащитник Себастьян Дриусси и нападающий Сердар Азмун, хотя их участие в игре против "Локомотива" было под вопросом.

Игра началась в осторожном ключе, поскольку обе команды понимали важность результата матча против прямого конкурента за самые высокие места в турнирной таблице. "Зенит" в дебюте смотрелся солиднее, но не сумел развить имевшееся преимущество и открыть счет. Ближе к середине тайма "Локомотив" перехватил инициативу, а на 37-й минуте Смолов после подачи с фланга в исполнении Жоау Мариу отправил мяч головой в ворота Андрея Лунева. Радость игроков "Локомотива" и его болельщиков была недолгой - после просмотра видеоповтора Вилков отменил гол - перед тем, как выполнить голевую передачу, португальский полузащитник с нарушением правил отобрал мяч у Дриусси. Отмененный гол не сказался на боевом настрое "Локомотива", уже на 48-й минуте Крыховяк открыл счет точным ударом из-за пределов штрафной. После этого хозяева поля имели много моментов для того, чтобы увеличить преимущество - "Зенит" был вынужден раскрыться и предоставил сопернику простор для развития контратак. Хозяева поля не смогли воспользоваться своими моментами и были близки к тому, чтобы упустить победу. Уже в компенсированное время Мак сравнял счет, но в дело вновь вступил VAR. Благодаря технологии судьи смогли выявить игру рукой Алексея Сутормина в тот момент, когда атака "Зенита" только развивалась. "Голы были отменены справедливо" Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции высказал мнение о том, что в начале встречи за фол на полузащитнике его команды Магомеде Оздоеве в штрафной "Локомотива" стоило назначить пенальти. "Не понимаю, почему судья не посмотрел VAR. Но сегодня система работала нормально, все голы были отменены по справедливости. Мы сегодня беззубо играли в атаке, давали "Локомотиву" возможности играть на контратаках, что он умеет делать очень хорошо", - отметил специалист. Наставник "Локомотива" Юрий Семин отметил, что травмы Алексея и Антона Миранчуков в какой-то степени пошли на пользу команде. "Отсутствие Миранчуков помогло изыскать внутренние ресурсы команды, но все равно они являются незаменимыми футболистами, - сказал он. - Мы надеемся каждую игру, что Алексей сможет выйти на поле, он уже делает определенный объем физических упражнений, я надеюсь увидеть его в игре с "Атлетико" (встреча второго тура группового турнира Лиги чемпионов против испанского клуба состоится на "РЖД-Арене" 1 октября - прим. ТАСС). Также тренер москвичей высказался по поводу заявления Смолова в перерыве матча во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер". Форвард раскритиковал календарь на сезон-2019/20 и предположил, что он составлен в угоду "Зениту". "Календарь составлен неправильно, я с этим согласен полностью. Команда, которая играет в еврокубках, должна иметь какое-то преимущество в плане расписания матчей", - отметил Семин. Капитан "Зенита" Бранислав Иванович в разговоре с журналистами отметил, что игра против "Локомотива" станет уроком для сине-бело-голубых. "Мы начали хорошо, но мелкие ошибки испортили нам игру, - признал сербский защитник петербуржцев. - Потеряли схему, организацию игры, а так делать нельзя, это большой урок для нас. Всем тяжело, мы одна команда - вместе выигрываем, вместе проигрываем, но играем дальше". Смолов после матча отметил, что не согласен с решением VAR отменить его гол в концовке первого тайма. "Побеждать всегда приятно, догнали "Зенит" в таблице, - сказал он. - Что касается моего отмененного гола, то я считаю, что арбитр ошибся, он же сначала не свистнул. Вот отмененный гол "Зенита" - это более справедливое решение". Прекрасный спектакль Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после игры в разговоре с ТАСС отметил, что железнодорожники обыграли бы "Зенит" и без помощи VAR. "Это был прекрасный спектакль, играли две достойные друг друга команды, выступающие в Лиге чемпионов, - сказал он. - На мой взгляд, зрителям игра должна понравиться, особенно по своей драматургии. Не хочу комментировать VAR, даже без него счет сегодня был бы 2:1".

"На мой взгляд, решающими стали настрой и самоотдача нашей команды. Пусть аналитики говорят, кто кого из тренеров переиграл, счет на табло", - добавил Мещеряков. В свою очередь генеральный директор "Зенита" Александр Медведев также высказался по поводу падения Оздоева в штрафной "Локомотива". "По-моему, это достаточно очевидно, там был удар игрока "Локомотива" по ноге Магомеда. Но почему-то в этот раз к помощи VAR не прибегли", - сказал он. Вместе с тем представитель проигравшей команды отметил игру соперников и справедливость отмененного гола его команды в концовке встречи. "Потом [после пропущенного гола] "Зенит" приступил к активным действиям, но "Локомотив" очень умело совмещал эшелонированную оборону и резкие контратаки. Было бы здорово, если бы засчитали гол, забитый на последних минутах, но VAR показал, что Алексей Сутормин подыграл себе рукой", - признал Медведев. "Ростов" подписал контракт с Мамаевым Обыграв "Зенит", "Локомотив" продлил победную серию в чемпионате до трех матчей; аналогичная серия петербуржцев подошла к концу. После игры на "РЖД-Арене" сразу у трех команд в активе по 23 очка. Победив на своем поле, железнодорожники по дополнительным показателям обошли сине-бело-голубых и вышли на второе место. Петербуржцы располагаются на третьей строчке, а возглавляет турнирную таблицу "Ростов", который ранее в субботу на своем поле разгромил московское "Динамо" - 3:0. После игры "Ростов" объявил о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. За новую команду футболист, вышедший на свободу 17 сентября по УДО, сможет сыграть только после зимней паузы, когда откроется новый период дозаявок.

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность в том, что Мамаев за время без футбола сделал выводы. "Все, что произошло с ним за последний год, уже в прошлом. Думаю, он за это время многое понял для себя. В "Ростове" он может реанимировать свою карьеру и помочь нам, все будет зависеть от него самого", - отметил специалист. Отбывавший наказание вместе с Мамаевым нападающий Александр Кокорин также пока находится вне большого футбола, но успел заключить контракт до конца сезона-2019/20 с "Зенитом", за который он играл до участия в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. В субботу он вместе с командой приехал на "РЖД-Арену" и поддерживал одноклубников. После финального свистка, когда 28-летний нападающий садился в клубный автобус, болельщики обеих команд тепло приветствовали его и желали ему удачи. "Успел пересечься с Кокориным. Отрадно, что он улыбается, сохранил позитивный настрой, желаю ему только скорейшего возвращения", - отметил после игры Смолов, выступавший вместе с Кокориным за "Динамо" и сборную России.