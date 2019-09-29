{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Американец Спенс объединил титулы чемпиона мира IBF и WBA, победив Портера

В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке Эррол Спенс - младший раздельным решением судей победил Шона Портера
Шон Портер и Эррол Спенс - младший AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Описание
Шон Портер и Эррол Спенс - младший
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ТАСС, 29 сентября. Американец Эррол Спенс - младший защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у соотечественника Шона Портера по очкам.

На эту тему
Батыр Ахмедов проиграл Марио Барриосу в бою за титул чемпиона мира WBA

Спенс победил раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Спенсу со счетом 116:111, один судья - Портеру (115:112).

29-летний Спенс в четвертый раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келла Брука нокаутом в 11-м раунде. В его послужном списке теперь 26 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.

31-летний Портер не сумел во второй раз защитить титул WBC, которым владел с сентября 2018 года. В его послужном списке теперь 30 побед (17 нокаутом), три поражения и одна ничья. В 2012-2013 годах Портер также владел поясом IBF, один раз его защитив.

Теги
Бокс
НХЛ
Буллит Радулова принес победу "Далласу" в предсезонном матче НХЛ против "Колорадо"
"Даллас" победил со счетом 4:3
Читать полностью