Сборная Сербии в третий раз выиграла чемпионат Европы по волейболу

ТАСС, 29 сентября. Мужская сборная Сербии обыграла команду Словении в финале чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Париже.

Матч завершился со счетом 3-1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19). В субботу в матче за третье место сборная Польши обыграла французов со счетом 3-0.

Сборная России, которая является победителем прошлого чемпионата Европы, завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала, проиграв команде Словении - 1:3. Сборная Сербии в третий раз завоевала золотые награды европейского первенства, один раз сербы становились вторыми и шесть раз завоевывали бронзовые награды турнира. Команда Словении во второй раз заняла второе место на чемпионате Европы.

Самой титулованной командой чемпионата Европы является сборная СССР (12 побед), итальянцы выигрывали турнир шесть раз. На счету сборной России два трофея.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимали четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Первый турнир прошел в 1948 году в Италии.