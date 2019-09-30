Тренерский штаб сборной России по футболу не намерен делать изменений во вратарской линии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу в ближайшей перспективе не планирует вносить изменения во вратарскую линию команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи квалификации чемпионата Европы с командами Шотландии (10 октября, "Лужники") и Кипра (13 октября, на выезде), в который были включены вратари Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи") и Андрей Лунев ("Зенит"). Эти же голкиперы были включены в список игроков перед встречами со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0), которые прошли 6 и 9 сентября соответственно.

"[Вратарь "Краснодара"] Матвей Сафонов и [голкипер "Спартака"] Александр Максименко представляют интересы молодежной сборной, - сказал Черчесов. - Мы не хотим на сегодняшний момент делать изменений во вратарской линии. Мы следим за другими вратарями, просто можно наблюдать один день, а можно три месяца, тут либо сразу чувствуешь, что можно вызывать, либо ждешь и наблюдаешь - единого рецепта по отбору игроков нет".

Также в список футболистов был включен полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев, который не попал в состав на предыдущие две игры. "Далер набрал форму, стабильно играет. Мы не вызвали [полузащитника "Зенита"] Александра Ерохина, он приболел, у него инфекция, поэтому он не играл в последнее время. Нам нет смысла вызывать неподготовленного футболиста, надо вызывать тех, кто готов играть", - добавил наставник сборной России, отметив, что ждет возвращения в строй травмированных полузащитников московского "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков.

В состав сборной России были включены футболисты из 12 клубов чемпионата России. "Конечно, это недостаточно удобно, что футболисты из разных команд. Блоковая система была бы удобнее. С сегодняшнего дня будем с футболистами говорить, чтобы они заранее внутренне готовились к сборам", - сказал Черчесов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (18), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (7), на четвертой - Кипра (7), на пятой - Шотландии (6), на шестой - Сан-Марино (0).