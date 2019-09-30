Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России против команд Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.
Матч против команды Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники", начало - 21:45 мск. 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях против команды Кипра (начало - 19:00 мск).
После шести туров квалификационного турнира сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Сборная Бельгии лидирует с 18 очками, далее идут команды Казахстана (7), Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).