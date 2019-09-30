Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России против команд Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.