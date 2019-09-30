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Евро-2020

Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020

Россияне 10 октября сыграют в Москве с шотландцами, 13 октября в гостях встретятся с командой Кипра

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России против команд Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

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Матч против команды Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники", начало - 21:45 мск. 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях против команды Кипра (начало - 19:00 мск).

После шести туров квалификационного турнира сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Сборная Бельгии лидирует с 18 очками, далее идут команды Казахстана (7), Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

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Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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