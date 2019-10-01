Егоров: арбитры верно отменили гол "Локомотива" в матче РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Арбитры матча чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" приняли верное решение, не засчитав гол в ворота гостей. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Встреча 11-го тура состоялась 28 сентября в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 38-й минуте Федор Смолов забил гол, но главный арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот "Зенита", усмотрев в голевой атаке нарушение правил со стороны игрока "Локомотива" Жоау Мариу на футболисте "Зенита" Себастьяне Дриусси.
"Я разговаривал с Вилковым после игры, возможно, он был чуть-чуть ближе к эпизоду, чем следовало. Мы и на повторе потом не сразу увидели, что был фол. Хорошо, что есть VAR, который увидел нарушение и вмешался", - отметил Егоров.
В компенсированное время матча игрок "Зенита" Роберт Мак забил мяч в ворота "Локомотива", но при помощи VAR Вилков увидел игру рукой в исполнении словацкого футболиста "Зенита". На первых минутах встречи полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев упал в штрафной площади железнодорожников после контакта с игроком "Локомотива", арбитры нарушения правил не усмотрели. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС высказал мнение, что стоило воспользоваться VAR.
"Мы хотели бы разбить этот вопрос на две части, после того, как мы посмотрели видео, я говорю, что для меня это одиннадцатиметровый. Но есть специальная процедура использования VAR", - резюмировал Егоров.
Судьи верно не назначили пенальти в ворота "Оренбурга"
Также Егоров отметил, что арбитр Станислав Васильев принял верные решения матче 11-го тура, не назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче со "Спартаком" за фолы в концовке матча.
Встреча прошла 29 сентября в Москве и завершилась победой "Оренбурга" со счетом 2:1. На последней минуте основного времени матча нападающий "Спартака" Джордан Ларссон упал в штрафной площади гостевой команды после контакта с защитником "Оренбурга" Георгием Зотовым. Также в концовке матча не были зафиксированы нарушения после контактов игроков "Спартака" Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева в штрафной площади гостей. Судейская бригада Васильева не усмотрела нарушения правил ни в одном из эпизодов.
"Во всех моментах департамент поддерживает решение арбитра продолжить игру", - сказал Егоров.
В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, набрав 14 очков, "Оренбург" с 11 очками идет 10-м. В следующем туре "Спартак" 6 октября в гостях сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" 5 октября примет московское "Динамо".
"Тамбов" нарушал правила в нападении"
По словам Егорова, главный арбитр матча "Крылья Советов" - "Тамбов" Сергей Иванов (2:0) не имел права назначать пенальти в ворота "Тамбова". На 72-й минуте матча главный арбитр назначил пенальти, после которого "Крылья Советов" открыли счет.
На послематчевой пресс-конференции недовольство решением арбитра высказал главный тренер "Тамбова" Александр Григорян.
"Арбитр такого уровня, как Иванов, не имеет права назначать такие пенальти, да и не один из арбитров не имеет права ставить такие пенальти. В моем понимании - это фол в нападении", - сказал Егоров.