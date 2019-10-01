Егоров: арбитры верно отменили гол "Локомотива" в матче РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Арбитры матча чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" приняли верное решение, не засчитав гол в ворота гостей. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Встреча 11-го тура состоялась 28 сентября в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 38-й минуте Федор Смолов забил гол, но главный арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот "Зенита", усмотрев в голевой атаке нарушение правил со стороны игрока "Локомотива" Жоау Мариу на футболисте "Зенита" Себастьяне Дриусси.

"Я разговаривал с Вилковым после игры, возможно, он был чуть-чуть ближе к эпизоду, чем следовало. Мы и на повторе потом не сразу увидели, что был фол. Хорошо, что есть VAR, который увидел нарушение и вмешался", - отметил Егоров.

В компенсированное время матча игрок "Зенита" Роберт Мак забил мяч в ворота "Локомотива", но при помощи VAR Вилков увидел игру рукой в исполнении словацкого футболиста "Зенита". На первых минутах встречи полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев упал в штрафной площади железнодорожников после контакта с игроком "Локомотива", арбитры нарушения правил не усмотрели. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС высказал мнение, что стоило воспользоваться VAR.

"Мы хотели бы разбить этот вопрос на две части, после того, как мы посмотрели видео, я говорю, что для меня это одиннадцатиметровый. Но есть специальная процедура использования VAR", - резюмировал Егоров.

Судьи верно не назначили пенальти в ворота "Оренбурга"

Также Егоров отметил, что арбитр Станислав Васильев принял верные решения матче 11-го тура, не назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче со "Спартаком" за фолы в концовке матча.