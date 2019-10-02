{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тыс. рублей за неявку на пресс-конференцию и интервью

После матча с "Оренбургом" специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака"
Олег Кононов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Олег Кононов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарый комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова на 100 тыс. рублей за неявку на пресс-конференцию и флэш-интервью после игры чемпионата России с "Оренбургом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

На эту тему
Красно-белая рекурсия. "Спартак" прекратил сотрудничество с главным тренером Кононовым

Встреча прошла 29 сентября в Москве и завершилась победой "Оренбурга" со счетом 2:1. После матча Кононов не явился на флэш-интервью и пресс-конференцию. Спустя некоторое время после окончания игры Кононов был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака".

"За неявку на флэш-интервью Кононов лично штрафован на 50 тыс. рублей, за неявку на послематчевую пресс-конференцию - еще на 50 тыс. Как записано в рапорте, Кононов сам не явился на пресс-конференцию и флэш-интервью. Если бы клуб не направил тренера на пресс-конференцию и интервью, то был бы оштрафован клуб", - пояснил Григорьянц.

"Спартак" после 11 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром" 6 октября. Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Кузнецов, входивший в тренерский штаб Кононова.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Павел Колобков провел встречу с главой Федерации гандбола России
Министр спорта и Сергей Шишкарев обсудили вопросы подготовки женской и мужской сборных команд к Олимпиаде в Токио
Читать полностью