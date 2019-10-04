Кириленко: проведение женского КМ по баскетболу станет стимулом для растущего поколения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что проведение Кубка мира по баскетболу 2022 года среди женских команд в РФ станет хорошим стимулом для подрастающего поколения. Слова руководителя РФБ приводит пресс-служба организации.

В пятницу стало известно, что правительство РФ одобрило идею подачи заявки на проведение турнира в Екатеринбурге.

"Если удастся получить столь крупный турнир, это будет огромный успех для всей баскетбольной общественности, еще один шаг вперед. Плюс, конечно, хороший стимул для подрастающего поколения. Практика показывает, что после чемпионатов мира наступает оживление и благоприятная атмосфера для развития вида спорта. Мы в этом убедились на примере хоккея и футбола", - сказал Кириленко.

Он также отметил, что на данный момент заявку на проведение турнира подала Австралия, также заявку может подать Китай. "Насколько мне известно, на данный момент реальный конкурент у нас один - это Австралия, особенно с учетом того, что последний Кубок мира проходил на европейском континенте - в Испании. Правда, возможен вариант подачи заявки Китая. До февраля мы должны предоставить в Международную федерация баскетбола (FIBA) все необходимые документы", - добавил Кириленко.

Решение о месте проведения Кубка мира - 2022 среди женских команд будет принято в марте следующего года на заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA).

Женский Кубок мира проводится с 1953 года (до 2014 года носил название чемпионат мира по баскетболу), турнир проводится раз в четыре года, в 1986 и 1959 годах соревнования проводились на территории СССР. Действующим победителем женского Кубка мира является сборная США.