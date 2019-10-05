Тренер "Витязя": хоккеисты "Спартака" в Подольске выходили умирать после разгрома от ЦСКА

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" был серьезно настроен на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного "Витязя". Об этом журналистам заявил главный тренер "Витязя" Михаил Кравец.

В субботу "Спартак" в гостях обыграл "Витязь" со счетом 2:1 по буллитам. В предыдущей игре красно-белые проиграли ЦСКА со счетом 3:9.

"Спартак" с победой, мы тоже настраивались на игру, они выходили умирать. Действительно игра была напряженная, много было нелепых ошибок, но благодарю ребят за то, что бились до конца, сравняли счет, "Спартак" оказался получше в буллитах. Для нас очко тоже важное, хорошо, что его взяли, впереди две встречи", - заявил Кравец.

"Тяжелая игра, совершили необдуманную ошибку, хорошо, что выиграли, взяли два очка. Неприятно, когда такую ошибку делают игроки, - заявил главный тренер "Спартака" Олег Знарок. - Проблемы с защитниками? Ситуация такая, что на рынке никого нет".

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков после 15 матчей. "Витязь" занимает третье место на Западе, имея в активе 23 очка после 13 встреч. В следующем матче подопечные Знарка на выезде сыграют с петербургским СКА, а "Витязь" в гостях встретится с рижским "Динамо". Обе встречи пройдут 7 октября.