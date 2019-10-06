Прыгуны в высоту Акименко и Иванюк вернулись в Москву с ЧМ по легкой атлетике

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, завоевавшие медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, вернулись в Москву, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Акименко и Иванюк стали призерами в прыжках в высоту на ЧМ

Катар едва не лишился золота. Акименко и Иванюк стали призерами в прыжках в высоту на ЧМ

В пятницу Акименко завоевал серебро, Иванюк - бронзу. Чемпионом мира второй раз подряд стал катарец Мутаз Эсса Баршим.

В активе российских атлетов пять медалей на чемпионате мира: две золотые, две серебряные и одна бронзовая. Золото на счету Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебряные награды завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Акименко, бронза в активе Иванюка.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.