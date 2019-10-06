Борзаковский считает успешным выступление россиян на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает успешным выступление россиян на чемпионате мира в Дохе. Об этом он заявил журналистам в заключительный день турнира.

В активе российских легкоатлетов на чемпионате мира шесть медалей: две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Золото на счету Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебряные награды завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба), бронза - у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

"Команда приехала на чемпионат мира в усеченном составе, многим лидерам не дали допуск. Я считаю выступление команды успешным, все ребята бились, боролись до конца. Я очень благодарен призерам и их тренерам, что они в прекрасной форме подошли к турниру. Сезон был очень долгим, подготовка была двухпиковой: первый пик приходился на чемпионат России, второй - на чемпионат мира", - сказал Борзаковский.

"Для кого-то этот чемпионат стал первым большим стартом, ребята узнали, каково соревноваться в такой атмосфере. Это важно в свете следующего, олимпийского года", - добавил он.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. Последним российским участником турнира был марафонец Федор Шутов, который выступил в ночь с субботы на воскресенье. Всего в заявку на чемпионат вошли 30 российских легкоатлетов, которые по причине дисквалификации национальной федерации выступали в нейтральном статусе.