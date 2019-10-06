Семин не планировал выпускать Алексея Миранчука в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отметил, что не планировал выпускать на поле полузащитника Алексея Миранчука в матче чемпионата России по футболу против "Арсенала". Об этом Семин рассказал на пресс-конференции.

Встреча 12-го тура прошла на "РЖД-Арене" в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. Миранчук появился на поле впервые с 31 августа, заменив на 20-й минуте травмировавшегося Федора Смолова.

"Миранчук организовал второй гол, тридцать минут он играл очень прилично, но пока еще далек от оптимальной формы. Вообще, мы его не планировали выпускать, но в этой экстремальной ситуации выпустили вместо Смолова", - рассказал Семин.

"Уходим на перерыв с хорошим настроением, нужно загладить раны, которых очень много, подлечить игроков и с новыми силами идти вперед. Был сложный матч, с "Арсеналом" у нас вообще не было никогда простых матчей", - добавил главный тренер "Локомотива".

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия в нынешнем сезоне не сыграл в чемпионате России ни одного матча, проведя встречу 1/16 финала Кубка России с "Балтикой". "Кверквелии нужно набрать прошлогоднюю форму, травмы уже нет", - заключил Семин.

13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 18 октября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".