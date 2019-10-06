Кикнадзе: травмы Смолова и Хёведеса вынуждают "Локомотив" искать резервы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" будет вынужден задействовать резервы из-за большого количества травмированных футболистов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 12-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:1), по ходу которого из-за травм были заменены Федор Смолов и Бенедикт Хёведес.

Вместо Хёведеса на поле появился 20-летний Станислав Магкеев, который ранее в премьер-лиге за "Локомотив" провел одну минуту в игре прошлого сезона с "Уфой".

"Сегодня особенно важная и сложная победа по тяжелой погоде. Отмечу количество травм, которые создают определенные проблемы, с другой стороны, они заставляют выпускать на поле молодых, Магкеев сегодня вышел, картины не испортил, что порадовало. Огромная благодарность болельщикам, которые в такую погоду организовали такую поддержку, это одна из составляющих победы. Пока непонятно, что со Смоловым и Хёведесом, им предстоит МРТ, если будут серьезные травмы, то это может стать проблемой, нам играть в Лиге чемпионов без основного нападающего и центрального защитника, но будем искать резервы", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков после 12 матчей. 13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 18 октября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Локомотив" проведет в гостях против итальянского "Ювентуса" 22 октября.