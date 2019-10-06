Прорыв мужской сборной. Россияне завоевали 11 медалей на КМ по киокушин карате в Москве

В преддверии финальной части турнира председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член оргкомитета Кубка мира по киокушин карате в Москве Михаил Дегтярев рассказал ТАСС, что рассчитывает на успешное проведение турнира: "Рассчитываем, что Кубок мира пройдет с большим успехом и гости получат лучшие воспоминания. Это придаст импульс развитию массового спорта в странах-участницах. Мы искренне рады внести вклад в проведение года России в Японии организацией Кубка мира. Киокушин карате - это динамичное, многостороннее боевое искусство, которое не только закаляет человека физически, но и формирует его характер, воспитывает волю к победе и уважение к сопернику".

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова на церемонии открытия заявила, что Россия умеет организовывать международные соревнования на высшем уровне: "Очень здорово, когда такой вид спорта приезжает к нам. Хочу поблагодарить наших гостей. Я думаю, иностранцы убедились, что мы очень гостеприимны, мы умеем организовывать соревнования высшего уровня".

Кубок мира прошел успешно как для организаторов, так и для российской команды. В течение трех часов зрители во дворце спорта "Динамо" увидели захватывающие и интересные поединки. Киокушин отличается тем, что это ударный стиль карате, где спортсмены могут наносить удары друг другу как руками, так и ногами. Как ранее сообщали организаторы турнира, на турнир было продано около тысячи билетов, поддержка российских болельщиков действительно ощущалась под сводами арены.

Ждали медалей в мужском карате

В активе сборной России три золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Золото завоевали Руслан Хасанов (до 70 кг), Олег Токарев (до 90 кг), Алексей Рыгин (свыше 90 кг). Серебряными призерами стали Маргарита Михайлова (свыше 65 кг), Данил Бадин (до 70 кг), бронзовыми - Ульяна Тюлина (до 55 кг), Татьяна Карташова (до 55 кг), Алина Полищук (до 65 кг), Никита Косенков (до 80 кг), Кадина Азиев (свыше 90 кг) и Владислав Подкорытов (свыше 90 кг).

"Отрадно, что у нас три мужские золотые медали. У России на протяжении нескольких лет не было золотых медалей, этот Кубок - прорыв в этом отношении. Мы гордимся нашими ребятами, этого мы ждали", - сказал ТАСС президент Союза киокушин карате России Александр Крамышев.

Также он рассказал, что планируется провести чемпионат Европы в России: "Мы хотим взять чемпионат Европы, на 2020 год он утвержден в Испании, а в 2021 году мы хотим провести его в России, и Кубок мира - это денежка в копилку европейского чемпионата".

Всего в турнире приняли участие 253 спортсмена из 34 стран. Состязания прошли в семи весовых категориях - в четырех у мужчин (до 70 кг, 80 кг и 90 кг, а также свыше 90 кг) и в трех - у женщин (до 55 кг и 65 кг, а также свыше 65 кг). Российскую команду представляли 50 человек.

История киокушин

Первые соревнования по этой дисциплине прошли в 1975 году, когда в Токио состоялся первый в истории чемпионат мира по киокушин карате. По правилам, в соревнованиях по киокушин карате запрещены любые действия, способные причинить серьезный урон здоровью, как атака в спину, лицо, шею, броски и захваты, а также рубящие, секущие и колющие удары и удары руками в лицо, однако из-за агрессивного характера поединков, а также ввиду отсутствия у спортсменов защитной экипировки бойцы нередко получают повреждения.

Киокушин карате не является олимпийской дисциплиной.