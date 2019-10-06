Кузнецов: тренерский штаб "Спартака" ошибся с заменами в матче с "Краснодаром"

"Спартак" уступил на выезде "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 12-го тура чемпионата России. Матч стал первым для красно-белых после отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды 29 сентября.

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов признал, что ошибся с заменами в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Как бы я ни настраивал [футболистов] на то, что надо играть с первых минут, мы провалили начало встречи. Потом пришли в себя, порадовало, что не было безразличных у нас на поле. Были близки к тому, чтобы вытянуть игру, но, к сожалению, замены не пошли на пользу команде. Хотел добавить заменами свежести команде, но они не сработали", - сказал он.

У "Спартака" на замену во втором тайме вышли Эсекьель Понсе и Гус Тил. "От этих ребят хотелось большего, поскольку и тот, и другой играли долгое время. Выходя на замену на 20-25 минут, человек должен рвать и метать, вокруг него должно все гореть. По заменам, которым я сделал, будем смотреть, так как я хочу, чтобы выходящие на поле игроки показывали все", - подчеркнул Кузнецов.

"Нужно все переосмыслить, проанализировать, надеюсь, что все травмированные подойдут в полной готовности", - добавил тренер.

"Спартак" в следующем матче на домашнем поле встретится с казанским "Рубином" 19 октября.