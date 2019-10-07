Голосницкий не сыграет за сборную России по регби в заключительном матче на Кубке мира

ТАСС, 7 октября. Тренерский штаб сборной России по регби во главе с Лином Джонсом объявил состав команды на матч с шотландцами в рамках Кубка мира в Японии. Список игроков опубликовала пресс-служба Федерации регби России.

Российские регбисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира, проиграв ирландцам

Российские регбисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира, в первых трех встречах на турнире россияне проиграли командам Японии (10:30), Самоа (9:34) и Ирландии (0:35). Матч со сборной Шотландии пройдет в среду в Фукурои, начало - 10:15 мск.

В заключительной для сборной России игре на турнире не сыграет Кирилл Голосницкий, он получил травму в первом тайме матча с ирландцами 3 октября, не сумев самостоятельно покинуть поле. На счету Голосницкого единственная попытка сборной России на Кубке мира (в матче с командой Японии).

Состав сборной России на матч с шотландцами выглядит следующим образом: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Тагир Гаджиев, Андрей Остриков, Евгений Елгин, Виталий Живатов, Никита Вавилин, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин, Владислав Созонов, Дмитрий Герасимов, Василий Артемьев (капитан), Василий Остроушко и Герман Давыдов. В запасе остались Сергей Чернышев, Владимир Подрезов, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Азамат Битиев, Богдан Федотко, Сергей Янюшкин и Юрий Кушнарев.

В группе А сборная России занимает последнее место (0 очков). Лидирует команда Японии (14), далее идут сборные Ирландии (11), Шотландии (5), Самоа (5). В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные по итогам четырех туров.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе.