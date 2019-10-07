VAR не вмешивался в эпизод с удалением футболиста "Краснодара" Кайо в игре со "Спартаком"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) не применялась в эпизоде с удалением полузащитника "Краснодара" Кайо Панталеана в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против "Спартака". Об этом журналистам заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

"Краснодар" обыграл "Спартак" со счетом 2:1, за VAR отвечали Михаил Вилков и Алексей Матюнин. На 87-й минуте матча главный судья Виталий Мешков не зафиксировал фол защитника "Краснодара" Кайо Панталеана на Лоренсо Мельгарехо. Позднее судья получил сигнал по рации и показал Кайо желтую карточку, которая стала для него второй. По протоколу, видеоассистент не имеет права вмешиваться в действия судьи, когда речь идет о вынесении предупреждении.

"Я официально заявляю, что VAR никак не вмешивался в этот эпизод. Это была простая игровая ситуация. Главный арбитр не увидел момента нарушения, первый помощник [Роман] Усачев кричал по рации, которая работала плохо, что там был фол. После коммуникации между арбитрами Мешков принял решение показать вторую желтую карточку", - сказал Калошин.

VAR применяется в чемпионате России с сезона-2019/20. С первого по четвертый туры система применялась только в одном матче, с пятого - в двух.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.