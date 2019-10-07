Егоров: судья Лапочкин верно поставил пенальти в ворота "Арсенала" в пользу "Локомотива"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и тульским "Арсеналом" Сергей Лапочкин принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота тульского клуба. Об этом журналистам заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

В воскресенье "Локомотив" добился домашней победы над "Арсеналом" со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук упал в штрафной площади после контакта с вратарем гостей Михаилом Левашовым. В этом эпизоде хавбек москвичей перепрыгивал голкипера, но в последний момент опустил ногу и зацепился за игрока соперников - Лапочкин назначил пенальти, который реализовал сам Миранчук. Этот мяч стал победным для "Локомотива".

"Конечно, там был пенальти. Это была типичная ситуация, нападающий владел мячом, протолкнул его вперед, а вратарь врезался в игрока. Там чистый 11-метровый, даже Левашов с этим не спорил", - сказал Егоров.

После 12-го тура "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 26 очков. "Арсенал" расположился на седьмой строчке, набрав 14 очков.