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Футбол в России

Ценою травм. "Локомотив" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, переиграв "Арсенал"

Встреча завершилась со счетом 2:1
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 и одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футболу. Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена" в присутствии 11 204 зрителей.

В силу дождливой и холодной погоды в Москве на площади перед "РЖД-Ареной" собралось меньше народа, чем обычно. Большая часть болельщиков предпочла провести время до стартового свистка Сергея Лапочкина в теплом торговом центре. Однако нашлись и те, кто решил на улице послушать песни группы "Пилот", выступавшей для зрителей. Большинство любителей футбола пришли в чашу стадиона непосредственно к началу игры.

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"Арсенал" возглавляет бывший игрок и тренер "Локомотива" Игорь Черевченко, он удостоился громких аплодисментов публики во время представления. В составе железнодорожников под руководством нынешнего главного тренера красно-зеленых Юрия Семина Черевченко четырежды выигрывал Кубок России. В 2015 году он сам привел "Локомотив" к победе в кубке, став первым, кто выигрывал этот трофей и как игрок, и как тренер. В 2018 году его достижение повторил Дмитрий Парфенов.

Черевченко сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с проигранным матчем прошлого тура в Краснодаре (0:2) - Даниила Лесового заменил Евгений Луценко. С первых минут у "Арсенала" вышли два бывших игрока "Локомотива" - защитник Максим Беляев и полузащитник Сергей Ткачев. В составе "Локомотива" вместо дисквалифицированного за перебор желтых карточек Гжегожа Крыховяка на поле появился Александр Коломейцев, а травмированного Рифата Жемалетдинова заменил Эдер. Крыховяк был признан болельщиками лучшим игроком команды в сентябре, поляк провел четыре матча во всех турнирах и забил три мяча - "Сочи" (1:0), "Зениту" (1:0) и в матче Лиги чемпионов немецкому "Байеру" (2:1), а также сделал голевую передачу в игре с "Оренбургом" (3:2).

Незапланированное появление Миранчука

Основные события в игре развернулись в первом тайме, когда и были забиты все мячи. Эдер отличился уже на девятой минуте. Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов неудачно попытался начать атаку своей команды, Федор Смолов перехватил мяч и подал в штрафную точно на голову Эдеру. Португальский нападающий аккуратно пробил в угол, записав на свой счет третий мяч в нынешнем чемпионате.

Но уже в следующей атаке Сергей Ткачев от центральной линии выдал длинную передачу на Эванса Кангва, защитники и вратарь "Локомотива" остановились, уверенные, что Кангва находится в офсайде, а тот головой хладнокровно перебросил мяч через Гилерме и сравнял счет.

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"Надо было до конца доиграть момент с пропущенным голом, Кангва убежал за спину", - отметил защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев.

На 19-й минуте встречи поле был вынужден покинуть Смолов, вместо него впервые с конца августа на поле появился Алексей Миранчук, залечивший повреждение. Именно он был снесен Левашовым в штрафной площади после того, как получил разрезающую передачу от Эдера. Сам Миранчук и реализовал пенальти на последней минуте первого тайма, после чего команды сразу ушли в раздевалку.

"Миранчук организовал второй гол, тридцать минут он играл очень прилично, но пока еще далек от оптимальной формы. Вообще, мы его не планировали выпускать, но в этой экстремальной ситуации выпустили вместо Смолова", - рассказал на послематчевой пресс-конференции Семин.

В перерыве вместо Бенедикта Хёведеса на поле появился 20-летний Станислав Магкеев, который ранее в премьер-лиге за "Локомотив" провел одну минуту в игре прошлого сезона с "Уфой". Магкеев вышел на позицию опорного полузащитника, а Мурило, игравший там с первых минут, опустился на место Хёведеса в центр обороны. У "Арсенала" Лесовой заменил Луценко. После игры главные тренеры команд пояснили, что обе замены были вынужденными и связаны с повреждениями игроков.

"Локомотив" сохранил преимущество

Вторая половина встречи проходила с большим преимуществом "Локомотива", два хороших шанса имел Жоау Мариу, но оба раза свою команду поле его ударов спасал Левашов, а во втором случае Коломейцев не попал в пустые ворота при добивании. Выгодный шанс в контратаке упустил Эдер, пробивший с восьми метров на трибуну.

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На 72-й минуте матча Игорь Горбатенко пасом внешней стороной стопы нашел в штрафной площади Ткачева, который сильно пробил в ближний угол, но Гилерме в отличном прыжке выручил команду. Спустя минуту вратарь "Локомотива" вводил мяч в игру, игрок "Арсенала" Александр Ломовицкий помешал ему это сделать и отправил мяч в пустые ворота, но арбитр гол отменил и показал Ломовицкому желтую карточку. В концовке матча туляки попытались устроить штурм ворот "Локомотива", однако забить гол им так и не удалось.

"Плохо начали, привезли гол сам себе, но быстро отыгрались. Потом пенальти на последней минуте первого тайма, который немножко порушил наши планы. У меня вопросов по судейству нет никаких, по поводу момента с Ломовицким сейчас пойду с Гильерме поговорю", - сказал Черевченко.

"Уходим на перерыв с хорошим настроением, нужно загладить раны, которых очень много, подлечить игроков и с новыми силами идти вперед. Был сложный матч, с "Арсеналом" у нас вообще не было никогда простых матчей", - отметил Семин.

Потери для сборной России и "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в беседе с ТАСС сообщил, что Смолову и Хёведесу потребуется МРТ после повреждений. Российский нападающий из-за травмы не сможет помочь национальной сборной в отборочных матчах к чемпионату Европы со сборными Шотландии и Кипра. Встреча с шотландцами состоится 10 октября в Москве, а с киприотами команда Станислава Черчесова сыграет на выезде 13 октября.

В составе сборной Смолова заменит форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев. 22-летний нападающий получил вызов в национальную команду впервые. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он забил 10 мячей и делит первое место по этому показателю с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым.

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"Отмечу количество травм, которые создают определенные проблемы, с другой стороны, они заставляют выпускать на поле молодых, Магкеев сегодня вышел, картины не испортил, что порадовало. Пока неясно, что со Смоловым и Хёведесом, если будут серьезные травмы, то это может стать проблемой, нам играть в Лиге чемпионов без основного нападающего и центрального защитника, но будем искать резервы", - отметил в беседе с ТАСС Кикнадзе.

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, который способен заменить Хёведеса по позиции, в нынешнем сезоне не сыграл в чемпионате России ни одного матча. Он принял участие только во встрече 1/16 финала Кубка России с "Балтикой". "Кверквелии нужно набрать прошлогоднюю форму, травмы уже нет", - пояснил Семин.

Благодаря победе над "Арсеналом" "Локомотив" набрал 26 очков. Позднее "Ростов" обыграл на выезде ЦСКА и догнал по набранным очкам железнодорожников и петербургский "Зенит". По дополнительным показателям в таблице лидирует "Ростов", вторым идет "Локомотив", третьим - "Зенит". В случае победы над "Спартаком" лидеров сможет догнать "Краснодар". "Арсенал" с 14 очками занимает 7-е место.

13-й тур чемпионата России состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Ростов1282223-1526
2Локомотив1282220-1126
3Зенит1282221-626
4ЦСКА1281319-1125
5Краснодар1172223-1223
6Уфа1243511-1115
7Арсенал1242614-1814
8Оренбург1242617-1914
9Урал1242618-2614
10Крылья Советов1242617-1614
11Рубин124268-1614
12Спартак1142512-1314
13Сочи1233610-1512
14Ахмат123368-1712
15Динамо122468-1410
16Тамбов1222810-198

 

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