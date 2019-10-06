Ценою травм. "Локомотив" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, переиграв "Арсенал"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 и одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футболу. Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена" в присутствии 11 204 зрителей.
В силу дождливой и холодной погоды в Москве на площади перед "РЖД-Ареной" собралось меньше народа, чем обычно. Большая часть болельщиков предпочла провести время до стартового свистка Сергея Лапочкина в теплом торговом центре. Однако нашлись и те, кто решил на улице послушать песни группы "Пилот", выступавшей для зрителей. Большинство любителей футбола пришли в чашу стадиона непосредственно к началу игры.
"Арсенал" возглавляет бывший игрок и тренер "Локомотива" Игорь Черевченко, он удостоился громких аплодисментов публики во время представления. В составе железнодорожников под руководством нынешнего главного тренера красно-зеленых Юрия Семина Черевченко четырежды выигрывал Кубок России. В 2015 году он сам привел "Локомотив" к победе в кубке, став первым, кто выигрывал этот трофей и как игрок, и как тренер. В 2018 году его достижение повторил Дмитрий Парфенов.
Черевченко сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с проигранным матчем прошлого тура в Краснодаре (0:2) - Даниила Лесового заменил Евгений Луценко. С первых минут у "Арсенала" вышли два бывших игрока "Локомотива" - защитник Максим Беляев и полузащитник Сергей Ткачев. В составе "Локомотива" вместо дисквалифицированного за перебор желтых карточек Гжегожа Крыховяка на поле появился Александр Коломейцев, а травмированного Рифата Жемалетдинова заменил Эдер. Крыховяк был признан болельщиками лучшим игроком команды в сентябре, поляк провел четыре матча во всех турнирах и забил три мяча - "Сочи" (1:0), "Зениту" (1:0) и в матче Лиги чемпионов немецкому "Байеру" (2:1), а также сделал голевую передачу в игре с "Оренбургом" (3:2).
Незапланированное появление Миранчука
Основные события в игре развернулись в первом тайме, когда и были забиты все мячи. Эдер отличился уже на девятой минуте. Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов неудачно попытался начать атаку своей команды, Федор Смолов перехватил мяч и подал в штрафную точно на голову Эдеру. Португальский нападающий аккуратно пробил в угол, записав на свой счет третий мяч в нынешнем чемпионате.
Но уже в следующей атаке Сергей Ткачев от центральной линии выдал длинную передачу на Эванса Кангва, защитники и вратарь "Локомотива" остановились, уверенные, что Кангва находится в офсайде, а тот головой хладнокровно перебросил мяч через Гилерме и сравнял счет.
"Надо было до конца доиграть момент с пропущенным голом, Кангва убежал за спину", - отметил защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев.
На 19-й минуте встречи поле был вынужден покинуть Смолов, вместо него впервые с конца августа на поле появился Алексей Миранчук, залечивший повреждение. Именно он был снесен Левашовым в штрафной площади после того, как получил разрезающую передачу от Эдера. Сам Миранчук и реализовал пенальти на последней минуте первого тайма, после чего команды сразу ушли в раздевалку.
"Миранчук организовал второй гол, тридцать минут он играл очень прилично, но пока еще далек от оптимальной формы. Вообще, мы его не планировали выпускать, но в этой экстремальной ситуации выпустили вместо Смолова", - рассказал на послематчевой пресс-конференции Семин.
В перерыве вместо Бенедикта Хёведеса на поле появился 20-летний Станислав Магкеев, который ранее в премьер-лиге за "Локомотив" провел одну минуту в игре прошлого сезона с "Уфой". Магкеев вышел на позицию опорного полузащитника, а Мурило, игравший там с первых минут, опустился на место Хёведеса в центр обороны. У "Арсенала" Лесовой заменил Луценко. После игры главные тренеры команд пояснили, что обе замены были вынужденными и связаны с повреждениями игроков.
"Локомотив" сохранил преимущество
Вторая половина встречи проходила с большим преимуществом "Локомотива", два хороших шанса имел Жоау Мариу, но оба раза свою команду поле его ударов спасал Левашов, а во втором случае Коломейцев не попал в пустые ворота при добивании. Выгодный шанс в контратаке упустил Эдер, пробивший с восьми метров на трибуну.
На 72-й минуте матча Игорь Горбатенко пасом внешней стороной стопы нашел в штрафной площади Ткачева, который сильно пробил в ближний угол, но Гилерме в отличном прыжке выручил команду. Спустя минуту вратарь "Локомотива" вводил мяч в игру, игрок "Арсенала" Александр Ломовицкий помешал ему это сделать и отправил мяч в пустые ворота, но арбитр гол отменил и показал Ломовицкому желтую карточку. В концовке матча туляки попытались устроить штурм ворот "Локомотива", однако забить гол им так и не удалось.
"Плохо начали, привезли гол сам себе, но быстро отыгрались. Потом пенальти на последней минуте первого тайма, который немножко порушил наши планы. У меня вопросов по судейству нет никаких, по поводу момента с Ломовицким сейчас пойду с Гильерме поговорю", - сказал Черевченко.
"Уходим на перерыв с хорошим настроением, нужно загладить раны, которых очень много, подлечить игроков и с новыми силами идти вперед. Был сложный матч, с "Арсеналом" у нас вообще не было никогда простых матчей", - отметил Семин.
Потери для сборной России и "Локомотива"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в беседе с ТАСС сообщил, что Смолову и Хёведесу потребуется МРТ после повреждений. Российский нападающий из-за травмы не сможет помочь национальной сборной в отборочных матчах к чемпионату Европы со сборными Шотландии и Кипра. Встреча с шотландцами состоится 10 октября в Москве, а с киприотами команда Станислава Черчесова сыграет на выезде 13 октября.
В составе сборной Смолова заменит форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев. 22-летний нападающий получил вызов в национальную команду впервые. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он забил 10 мячей и делит первое место по этому показателю с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым.
"Отмечу количество травм, которые создают определенные проблемы, с другой стороны, они заставляют выпускать на поле молодых, Магкеев сегодня вышел, картины не испортил, что порадовало. Пока неясно, что со Смоловым и Хёведесом, если будут серьезные травмы, то это может стать проблемой, нам играть в Лиге чемпионов без основного нападающего и центрального защитника, но будем искать резервы", - отметил в беседе с ТАСС Кикнадзе.
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, который способен заменить Хёведеса по позиции, в нынешнем сезоне не сыграл в чемпионате России ни одного матча. Он принял участие только во встрече 1/16 финала Кубка России с "Балтикой". "Кверквелии нужно набрать прошлогоднюю форму, травмы уже нет", - пояснил Семин.
Благодаря победе над "Арсеналом" "Локомотив" набрал 26 очков. Позднее "Ростов" обыграл на выезде ЦСКА и догнал по набранным очкам железнодорожников и петербургский "Зенит". По дополнительным показателям в таблице лидирует "Ростов", вторым идет "Локомотив", третьим - "Зенит". В случае победы над "Спартаком" лидеров сможет догнать "Краснодар". "Арсенал" с 14 очками занимает 7-е место.
13-й тур чемпионата России состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Ростов
|12
|8
|2
|2
|23-15
|26
|2
|Локомотив
|12
|8
|2
|2
|20-11
|26
|3
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|21-6
|26
|4
|ЦСКА
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|5
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Арсенал
|12
|4
|2
|6
|14-18
|14
|8
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|9
|Урал
|12
|4
|2
|6
|18-26
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|11
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|12
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|12
|2
|2
|8
|10-19
|8