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НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

В гостевом матче против "Торонто" россиянин забросил две шайбы и отметился двумя результативными передачами
Никита Кучеров AP Photo/Nick Wass
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 11 октября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Кучеров набрал четыре очка (2 гола + 2 передачи) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (7:3). В текущем сезоне НХЛ 26-летний россиянин набрал 6 очков результативности (3+3).

Первой звездой дня назван форвард "Виннипега" Патрик Лайне, набравший четыре (2+2) очка в домашнем матче против "Миннесоты" (5:2).

Третьей звездой дня стал канадец Патрик Марло. Нападающий "Сан-Хосе" забросил две шайбы в гостевой встрече с "Чикаго" (5:4).

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