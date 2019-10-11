Эксперт: бывший вице-президент ХК "Металлург" Величкин ошибся, пригласив тренера Яндача

В пятницу "Металлург" объявил о расторжении контракта с Величкиным. После трех матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона Яндача на посту главного тренера сменил Илья Воробьев. В прошлом сезоне под руководством чешского специалиста команда из Магнитогорска не смогла пройти первый раунд плей-офф.

"Каждому отведено определенное время, отдадим должное Величкину, все успехи связаны с его фамилией. Отставка имеет под собой почву, на нее повлияли несколько моментов - это и результат команды и прежде всего большая ошибка при приглашении Яндача. Еще одним из факторов стала запоздалая смена поколений, школа "Металлурга" работает хорошо, опора на своих воспитанников с добавлением хороших мастеров - тот монолит, который ранее приносил "Магнитке" успех. Третий момент - те люди, которые отъезжали в НХЛ и вернулись (защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Егор Яковлев), не вышли на тот уровень, что у них был - это очень настораживающий фактор", - отметил Канарейкин.

"Металлург" потерпел 12 поражений в 16 стартовых матчах чемпионата и располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" буксует, находится в полной яме, смена тренера пока ничего не приносит. Тренерский штаб должен слиться с командой, должна быть полная самоотдача, в коллективе есть титулованные игроки, которые умеют выигрывать. Воробьев у руля уже месяц, пора выправлять ситуацию, то, что "Магнитка" прибавит и попадет в плей-офф - однозначно, а там уже ситуация будет зависеть от многих факторов", - считает Канарейкин.

Величкин работал в "Металлурге" с 1991 года. За годы его руководства клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), пять раз чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), обладателем Кубка России (1998), чемпионом Евролиги (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка Шпенглера (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2008).