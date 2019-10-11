Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе

ТАСС, 11 октября. Российский бегун на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгун в высоту Михаил Акименко претендуют на звание лучшего легкоатлета Европы по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

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В 2019 году Шубенков стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги, а на чемпионате мира в Дохе завоевал серебряную медаль. Акименко также стал серебряным призером мирового первенства в Катаре.

Также на звание лучшего легкоатлета претендуют польский метатель молота Павел Файдек, шведский ходок Персеус Карлстрём, немецкий десятиборец Никлас Каул, эстонский метатель копья Магнус Кирт, польский бегун Марцин Левандовский, шведский метатель диска Даниэль Столь, боснийский бегун Амель Тука и норвежский барьерист Карстен Вархольм.

В активе 29-летнего Шубенкова одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира, также он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014), в 2017 и 2018 годах он становился победителем Бриллиантовой лиги.

23-летний Акименко является чемпионом мира среди юниоров (2014), бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров (2013) и чемпионом России в помещении (2019).

Голосование за лучшего спортсмена года закроется 18 октября. Торжественная церемония награждения состоится 26 октября в Таллине.