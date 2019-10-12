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ЧМ по спортивной гимнастике

Нагорный заявил, что организаторы не дали ему подготовиться к вольным упражнениям на ЧМ

Спортсмен выступал первым и в итоге занял шестое место

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Организаторы не дали российскому гимнасту Никите Нагорному подготовиться к исполнению вольных упражнений в финале чемпионата мира в немецком Штутгарте. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

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В субботу Нагорный, выступавший первым в вольных упражнениях, допустил ошибку в начале программы и занял шестое место.

"Подставили меня, не дали мне подготовиться, первому спортсмену всегда дают подготовиться, - сказал Нагорный. - У тех, кто дальше, есть преимущество: пока выставляют оценку первому, второй, третий, четвертый могут спокойно готовиться минуты две, а я только выхожу на помост, и мне сразу включают время. Это ужасно по отношению к спортсмену, говорю не лично за себя, а за любого. Конечно, я на панике побежал, и не получилось выполнить свои вольные упражнения".

Ранее на турнире Нагорный завоевал золото в личном многоборье и в командных соревнованиях.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
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