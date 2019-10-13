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ATP

Теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

В финальном матче россиянин обыграл представителя Германии Александра Зверева
Даниил Медведев AP Photo/Andy Wong
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 13 октября. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина. Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, и Зверев (6) провели между собой пятый поединок, до этого немецкий спортсмен побеждал четыре раза.

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Медведев одержал cедьмую победу на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он ранее выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Медведев стал вторым россиянином, одержавшим победу на турнире в Шанхае, в 2009 году выиграл Николай Давыденко. Чаще всех победу на турнире одерживал серб Новак Джокович - четыре раза.

Для российского теннисиста этот финал стал шестым подряд на турнирах ATP и серии Большого шлема, россиянин занимает пятое место по этому показателю в мире. Лидерами по продолжительности серии выходов в финал являются швейцарец Роджер Федерер и Джокович - по 17 матчей в 2005-2006 годах и 2015-16 годах соответственно. Джокович также в 2011 году выходил в финал семь раз подряд, Надаль - девять и семь раз в 2013 и 2011 годах соответственно, Федерер - восемь в 2007 году, семь в 2006-07 годах, британец Энди Маррей - дважды по семь раз в 2016 году и в 2016-17 годах.

Медведев вышел в финал в девятый раз в этом году и является лидером по этому показателю. Джокович, Надаль, Федерер, австриец Доминик Тим, а также грек Стефанос Циципас по пять раз в году участвовали в решающих матчах.

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