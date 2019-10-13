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Евро-2020

Футболист Оздоев ждет, что арена в Петербурге на матче с бельгийцами будет заполнена

Встреча между командами состоится 16 ноября
Магомед Оздоев и Артем Дзюба Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Магомед Оздоев и Артем Дзюба
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Футболист сборной России Магомед Оздоев ожидает, что стадион в Санкт-Петербурге на матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой Бельгии будет заполнен до отказа. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

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Сборная России в воскресенье разгромила в гостях команду Кипра со счетом 5:0 и обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Один из голов забил Оздоев. В следующем матче россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге. Бельгийцы лидирует в группе с 24 очками, у российской команды 21 очко в активе.

"Нам было важно выиграть матч с командой Кипра и решить задачу. Мы это сделали, теперь у нас важная игра с бельгийцами. Уверен, что стадион будет заполнен", - сказал футболист петербургского "Зенита".

В пятницу телеведущая Тина Канделаки, выступая на форуме "Россия - спортивная держава", упомянула нападающего "Зенита" иранца Сердара Азмуна, поздравляя игроков сборной России с победой над шотландцами со счетом 4:0. Позже в Twitter она сказала, что перепутала Азмуна с Оздоевым.

"Абсолютно нет проблем, что так получилось. Нас часто путают", - сказал Оздоев.

Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" составляет 62 315 зрителей. На арене состоялись семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021года.

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