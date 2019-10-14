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"ВТБ Кубок Кремля"

Кафельников: теннисист Медведев успеет восстановить силы перед "ВТБ Кубком Кремля"

В воскресенье россиянин стал победителем турнира в Шанхае
Евгений Кафельников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Евгений Кафельников
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев успеет восстановить силы после победы в Китае перед выступлением на "ВТБ Кубке Кремля". Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

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В воскресенье 23-летний Медведев одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале турнира серии "Мастерс" в Шанхае - 6:4, 6:1. В понедельник в Москве стартовал "ВТБ Кубок Кремля", где Медведев получил первый номер посева.

"Первый матч в Москве он проведет в середине недели, начнет со второго круга. Время, чтобы прийти в нормальное состояние после Китая, у Даниила есть, - сказал Кафельников. - С уверенностью в себе и игрой проблем у Медведева нет. За его результат я не переживаю".

В нынешнем году Медведев также выиграл турнир серии "Мастерс" в Цинциннати и соревнования под эгидой АТР в Санкт-Петербурге и Софии. Кроме того, он выходил в финалы Открытого чемпионата США, турнира серии "Мастерс" в Монреале и соревнований АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"Кафельников, Евгений Александрович
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