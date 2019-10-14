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ММА

Глава UFC Уайт заявил, что Макгрегор сконцентрирован на реванше с Нурмагомедовым

В последнем бою россиянин сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Глава UFC Дэйна Уайт AP/Stephan Savoia
Описание
Глава UFC Дэйна Уайт
© AP/Stephan Savoia

ТАСС, 14 октября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор сконцентирован на реванше с российским обладателем пояса UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Комментарий Уайта приводит портал TMZ.

В своем последнем бою Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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"В данный момент Макгрегор сконцентрирован на реванше с Нурмагомедовым, - сказал Уайт. - Я считаю, что сейчас Нурмагомедов должен провести бой с Тони Фергюсоном, для начала посмотрим на результат этого поединка".

31-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. Для россиянина эта была первая защита титула чемпиона UFC в легком весе, бой завершился победой Нурмагомедова в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Ранее сообщалось, что следующий бой Нурмагомедов ориентировочно проведет в марте - апреле 2020 года, в качестве возможного соперника россиянина назывались американец Тони Фергюсон и канадец Жорж Сен-Пьер. В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.

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