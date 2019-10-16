Российский гимнаст Нагорный заявил, что никогда не думал о выступлении за другую страну

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный никогда не задумывался о выступлении за другую страну. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к Олимпийским играм в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее инициировало рассмотрение этого вопроса по ускоренной процедуре.

"Никогда не задумывался об этом (о выступлении за другую страну - прим. ТАСС)", - сказал Нагорный.

На завершившемся 13 октября чемпионате мира в немецком Штутгарте Нагорный завоевал золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке, а также помог мужской сборной России впервые в истории выиграть командное первенство.