Нагорный считает, что результаты сборной России повысят интерес к спортивной гимнастике

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Успешные выступления сборной России по спортивной гимнастике поспособствуют увеличению интереса к этому виду спорта в стране. Такое мнение в интервью ТАСС высказал трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

"Если есть замена, тем более хорошая, как в фигурном катании, где девочки пришли, которые и ту Олимпиаду выиграли, и эту, то все будет, - сказал Нагорный. - Если мы тоже будем выигрывать Олимпиады, то гимнастика будет так же популярна, как и фигурное катание. Хорошо пройдем Олимпийские игры [2020 года в Токио] - и гимнастика тоже будет везде".

На завершившемся 13 октября чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав девять медалей (три золотые, три серебряные и три бронзовые). Нагорный на турнире выиграл индивидуальное многоборье и финал в опорном прыжке, а также помог мужской сборной впервые в истории одержать победу в командном первенстве.