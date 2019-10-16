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Олимпиада-2020 в Токио

Нагорный считает, что результаты сборной России повысят интерес к спортивной гимнастике

Спортсмен считает, что российская команда должна для этого хорошо выступить на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Успешные выступления сборной России по спортивной гимнастике поспособствуют увеличению интереса к этому виду спорта в стране. Такое мнение в интервью ТАСС высказал трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

"Если есть замена, тем более хорошая, как в фигурном катании, где девочки пришли, которые и ту Олимпиаду выиграли, и эту, то все будет, - сказал Нагорный. - Если мы тоже будем выигрывать Олимпиады, то гимнастика будет так же популярна, как и фигурное катание. Хорошо пройдем Олимпийские игры [2020 года в Токио] - и гимнастика тоже будет везде".

На завершившемся 13 октября чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав девять медалей (три золотые, три серебряные и три бронзовые). Нагорный на турнире выиграл индивидуальное многоборье и финал в опорном прыжке, а также помог мужской сборной впервые в истории одержать победу в командном первенстве.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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