Песков не стал комментировать заявление гендиректора РУСАДА о якобы подмене допинг-проб

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованное в СМИ заявление генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о якобы имевшей месте подмене данных в допинг-пробах, направленных московской антидопинговой лабораторией в WADA.

"Наши спортивные власти только что направили детальные ответы на вопросы WADA. На каждый вопрос был дан отдельный ответ, поэтому давайте дождемся реакции на эти наши ответы. В настоящий момент не считаю возможным что-либо комментировать", - сказал Песков журналистам.

Ранее газета The New York Times опубликовала заявление Гануса о том, что люди, близкие к российским властям, якобы подменили данные в допинг-пробах, направленных московской антидопинговой лабораторией международным экспертам, что стало причиной претензий WADA к РУСАДА.

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.