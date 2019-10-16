Футболисты сборной России Черышев и Семенов попали в сборную недели по версии УЕФА

ТАСС, 16 октября. Футболисты сборной России Денис Черышев и Андрей Семенов вошли в символическую сборную недели по итогам матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России провела на минувшей недели два матча в отборочном турнире к чемпионату Европы, победив дома шотландцев (4:0) и в гостях киприотов (5:0), обеспечив себе участие в финальной стадии турнира. Защитник Семенов полностью отыграл оба матча. Полузащитник Черышев в матче с шотландцами вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами он попал в стартовый состав, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Полностью сборная недели по версии УЕФА выглядит следующим образом: голкипер Мерт Гюнок (Турция), защитники Семенов, Мерих Демираль (Турция), Рогви Бальдвинссон (Фарерские острова), полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Черышев, Руслан Малиновский (Украина), Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Гарри Кейн (Англия) и Роберт Левандовский (Польша).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.