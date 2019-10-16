Тарпищев: теннисисты Хачанов и Рублев остаются главными фаворитами "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев остаются главными фаворитами проходящего в Москве "ВТБ Кубка Кремля". Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Теннисист Хачанов заявил, что "выжил" в матче с Кольшрайбером только благодаря болельщикам

Хачанов (второй номер посева) в среду обыграл немца Филиппа Кольшрайбера в матче второго круга Кубка Кремля - 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Рублев (шестой посев) во вторник победил казахстанца Александра Бублика в первом круге турнира - 6:1, 3:6, 6:4. Ранее с турнира снялся Даниил Медведев, который был посеян под первым номером.

"Так как Медведев снялся, ему просто объективно не надо [принимать участие], то Хачанов и Рублев остаются главными фаворитами Кубка Кремля, - сказал Тарпищев. - И хочу отметить, что Рублев в своем первом матче действовал слишком прямолинейно. Ему надо побольше творчества".

Рублев во втором круге сыграет с белорусом Егором Герасимовым. Соперником Хачанова по 1/4 финала станет итальянец Андреас Сеппи.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" в мужском одиночном разряде выиграл Хачанов.