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"ВТБ Кубок Кремля"

Кудерметова победила четвертую ракетку мира Свитолину во втором круге "ВТБ Кубка Кремля"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу россиянки
Вероника Кудерметова EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над четвертой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу 22-летней россиянки. Соперницы встретились впервые. В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между соотечественницами Варварой Грачевой и Анастасией Павлюченковой, который пройдет позднее в четверг.

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Ранее в четверг вторая сеяная турнира голландка Кики Бертенс (восьмая ракетка мира) переиграла эстонку Кайю Канепи (4:6, 6:3, 7:5) и также вышла в 1/4 финала.

Лучшим достижением Кудерметовой на турнирах серии Большого является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 42-е место.

25-летняя украинка посеяна на турнире "ВТБ Кубок Кремля" под первым номером, она занимает четвертое место в рейтинге WTA. Свитолина уже квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. В активе украинки 13 побед на турнирах ассоциации, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата США (2019).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" в женском одиночном разряде выиграла Касаткина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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