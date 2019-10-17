Эксперт: переход Подчуфаровой обсуждается словно российский биатлон теряет Бьорндалена

Правление Союза биатлонистов России на последнем заседании одобрило смену спортивного гражданства 27-летней Подчуфаровой, однако для завершения перехода нужно еще получить согласие Международного союза биатлонистов (IBU).

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев удивлен реакцией общественности на новость о переходе Ольги Подчуфаровой в сборную Словении. Комментируя ситуацию ТАСС, он заметил, что резонанс такой, словно российский биатлон теряет спортсмена уровня восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.

"Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много. Сейчас же весь Instagram пестрит сообщениями о Подчуфаровой, дожили", - сказал Васильев.

"Говорят даже, что Подчуфарова потенциально может стать олимпийской чемпионкой. Дай бог, чтобы стала, но ее последние результаты опровергают такой тезис", - добавил он.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Летом она объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Ее первым стартом после возобновления карьеры должен был стать сентябрьский чемпионат России по летнему биатлону, однако спортсменка приняла решение пропустить соревнования.

Лучшим в карьере Подчуфаровой был сезон-2015/16, тогда по итогам выступления в Кубке мира в общем зачете она заняла 16-е место. Через год она стала 45-й, еще через год биатлонистка выступила только на двух этапах, завершив сезон на 87-м месте.