Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Эксперт: переход Подчуфаровой обсуждается словно российский биатлон теряет Бьорндалена

Ранее сообщалось, что спортсменка будет выступать за сборную Словении

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев удивлен реакцией общественности на новость о переходе Ольги Подчуфаровой в сборную Словении. Комментируя ситуацию ТАСС, он заметил, что резонанс такой, словно российский биатлон теряет спортсмена уровня восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.

Правление Союза биатлонистов России на последнем заседании одобрило смену спортивного гражданства 27-летней Подчуфаровой, однако для завершения перехода нужно еще получить согласие Международного союза биатлонистов (IBU).

На эту тему
Российская биатлонистка Подчуфарова решила выступать за сборную Словении

"Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много. Сейчас же весь Instagram пестрит сообщениями о Подчуфаровой, дожили", - сказал Васильев.

"Говорят даже, что Подчуфарова потенциально может стать олимпийской чемпионкой. Дай бог, чтобы стала, но ее последние результаты опровергают такой тезис", - добавил он.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Летом она объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Ее первым стартом после возобновления карьеры должен был стать сентябрьский чемпионат России по летнему биатлону, однако спортсменка приняла решение пропустить соревнования.

Лучшим в карьере Подчуфаровой был сезон-2015/16, тогда по итогам выступления в Кубке мира в общем зачете она заняла 16-е место. Через год она стала 45-й, еще через год биатлонистка выступила только на двух этапах, завершив сезон на 87-м месте.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
Бывший футболист сборной Англии Гаскойн признан невиновным в сексуальном домогательстве
Англичанин был задержан после жалобы от женщины, которая утверждала, что он совершил в отношении нее действия сексуального характера, коснувшись ее тела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС