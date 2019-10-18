Артемьев: Джонс должен продолжить работу со сборной России по регби

"Некоторое время назад наша команда производила вид забитого животного, когда глаза не горели. И даже в матчах с командами европейского дивизиона игроки испытывали страх. На Кубке мира ребята бились по-настоящему, не щадя себя. Лину Джонсу удалось создать атмосферу в команде, уважение к игрокам, к стране и к флагу", - сказал Артемьев.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по регби во главе с валлийцем Лином Джонсом должен продолжить работу. Об этом заявил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Тренерский штаб полностью контролировал весь тренировочный процесс. Мы видели великолепную схватку, которая удивляла. При этом наших трехчетвертных не было видно вообще. Эта команда на чемпионате Европы точно была бы в призах", - добавил Артемьев.

Глава высшего совета ФРР отметил, что оставил бы тренерский штаб для продолжения работы, чтобы команда показала себя на чемпионате Европы.

По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).

Лин Джонс возглавил сборную России в августе 2018 года.