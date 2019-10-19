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Кубок мира по регби

Регбисты Новой Зеландии сыграют с англичанами в полуфинале Кубка мира

В матче 1/4 финала новозеландцы разгромили команду Ирландии со счетом 46:14
Описание
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 19 октября. Сборная Новой Зеландии по регби одержала победу над командой Ирландии со счетом 46:14 в четвертьфинальном матче Кубка мира в Японии. Встреча прошла в Тёфу.

Сборная Новой Зеландии в рейтинге World Rugby идет на первом месте, команда Ирландии - на четвертом.

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На Кубках мира сборные встретились во второй раз, в обоих матчах сильнее оказались новозеландцы. Команды впервые сыграли на Кубке мира в 1995 году на стадии группового этапа. В полуфинале команда Новой Зеландии встретится со сборной Англии, которая в четвертьфинальном матче победила австралийцев (40:16). Полуфинал пройдет 26 октября в Иокогаме.

Сборная Новой Зеландии в девятый раз принимает участие в турнире, в восьмой раз сумев выйти в полуфинал. Команда Новой Зеландии является самой титулованной в истории мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015), один раз новозеландцы уступили в финале (1995), дважды занимали третье место (1991, 2003), один раз - четвертое (1999), в 2007 году команда завершила выступление на стадии 1/4 финала.

Команда Ирландии принимала участие в турнире в девятый раз, в шестой раз приняв участие в 1/4 финала, что является лучшим результатом сборной на Кубках мира.

Оставшиеся два участника полуфинала турнира определятся в матчах 1/4 финала между сборными Уэльса и Франции, а также Японии и ЮАР. Обе игры пройдут 20 октября. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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