Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

ТАСС, 20 октября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (штат Невада).

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В сумме за ритм-танец и произвольный танец они набрали 206,57 балла. Победили американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55). Третье место заняли канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53).

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (181,82), Софья Шевченко и Игорь Еременко - девятыми (166,51).

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при (в Москве и Хельсинки - прим. ТАСС), однако в финале заняли только четвертое место. В активе фигуристов есть две бронзовые награды (2010/11, 2011/12) и одно золото (2012/13) в финалах юниорских Гран-при.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится позднее в воскресенье произвольной программой у женщин.