Громкий дебют. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в США и вошла в историю

Первый в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию завершился в Лас-Вегасе. Российские спортсмены завоевали медали во всех дисциплинах. Ярче остальных получилось выступление российской команды в женском одиночном катании. В последние годы болельщики регулярно видели российских фигуристок на первых местах пьедестала почета в различных международных соревнованиях - от турниров категории "Б" до Олимпийских игр. Так было раньше, а с этого сезона женской "одиночке" и вовсе предрекали статус закрытой территории для всех спортсменок из других стран. Все дело в том, что прежние лидеры национальной команды - олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева - никуда не ушли, а меж тем во взрослый уровень ворвались замечательные фигуристки из группы Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

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Предполагалось, что уже на первом этапе Гран-при тезис о безоговорочном превосходстве россиянок над остальными фигуристками будет подтвержден. От сборной России в Лас-Вегасе выступали Щербакова, Туктамышева и Станислава Константинова. И это была однозначная заявка на победу. Американка Брэди Теннелл, японки Каори Сакамото и Вакаба Хигути, а также южнокореянка Лим Ын Су - это, конечно, сильные соперницы, но что вообще можно противопоставить четверным прыжкам Щербаковой и тройным акселям Туктамышевой? Как оказалось, есть что. В короткой программе все три российские фигуристки совершили ошибки. Щербакову подвела расслабленность на дорожке шагов, из-за чего случилось совсем не обязательное падение, а также недокрут (крайне спорный) на тройном риттбергере в каскаде с тройным лутцем, Туктамышеву - ошибка на выезде из каскада "тройной тулуп - тройной тулуп" и так же неоднозначный недокрут на тройном лутце, а Константинова просто выступила неудачно. У подопечной Валентины Чеботаревой, безусловно, невероятное по красоте катание, однако исполнять программы от и до ей никак не удается. Итог - Щербакова после короткой программы шла четвертой, Туктамышева - пятой, Константинова - 11-й, а в лидеры вышли Теннелл, Сакамото и Хигути. Отставание Щербаковой от идущей на первом месте Теннелл после короткой программы составляло 7,5 балла. Для любой другой фигуристки мира такой разрыв без грубых ошибок соперницы - приговор, но только не для нее. В произвольной программе ученица Тутберидзе заявила сразу два четверных лутца, а это, к слову, сложнейший прыжок в фигурном катании из тех, что исполнялись на соревнованиях. Даже у мужчин этот элемент получается через раз, а у женщин два четверных лутца в одном прокате не делал еще никто. Победа при странном судействе Но в воскресенье Щербакова не дала повода усомниться в себе. Первый четверной лутц в каскаде с тройным тулупом был исполнен восхитительно, и публика арены Orleans удивленно ахнула. Второй лутц - и снова блистательно. Зрители в восхищении, и сама фигуристка, безукоризненно справившись с тяжелейшими элементами, почувствовала энергию трибун и начала кататься в удовольствие. В третий раз зал взорвался, когда россиянка провернула трюк с изменением цвета платья во вращении. Еще на сентябрьских контрольных прокатах сборной России было понятно, что платье-трансформер Щербаковой будет хитом сезона, и уже на первом же серьезном старте этот тезис подтвердился. Репортер, бравший у россиянки интервью сразу после окончания проката, даже решил обыграть это и надел два разных пиджака, один из которых снял перед началом разговора.

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Между тем Щербакова завершила выдающееся выступление без видимых ошибок и получила за него космические 160,16 балла. Примечательно и то, что к колоссальной оценке за технику (92,20) добавились вполне себе внушительные баллы за компоненты (67,96). Впрочем, не обошлось и без негатива. Судьи нашли у Щербаковой недокруты на риттбергере в каскаде с тройным лутцем и на сальхове в комбинации с тройным флипом через ойлер, а также почему-то снизили уровень на дорожке шагов до второго при максимальном четвертом. Парад странных судейских решений продолжился после проката Туктамышевой. 22-летней фигуристке удалось чисто выполнить два тройных акселя (один - в каскаде с двойным тулупом), остальная прыжковая заявка тоже выглядела весьма уверенно. Однако судьям не понравился заключительный тройной риттбергер - на нем также был выставлен недокрут, а дорожка шагов - да, второй уровень. И это действительно очень странно, если не сказать больше. С критикой судейства согласен и тренер Туктамышевой Алексей Мишин. "Я думаю, что это правда, - ответил он в беседе с ТАСС на вопрос о том, не показалось ли ему странным судейство в Лас-Вегасе. - Но будучи человеком политкорректным, я не хочу говорить о том, почему формула "дома и стены помогают" достигает таких гипертрофированных размеров". Впрочем, даже неоднозначные судейские решения не оставили россиянок без медалей. Щербакова с результатом 227,76 балла выиграла этап, второй стала Теннелл (216,14), третьей - Туктамышева (205,97). Константинова в произвольной программе также допустила грубые ошибки и осталась на 11-м месте (143,39). "Сто лет теперь ждать таких рекордов" Мишин поддержал свою подопечную и отметил, что она продолжит борьбу за попадание в финал Гран-при. "Но если говорить о главной задаче, то я хотел бы отметить, что Лиза сейчас - уникальная фигуристка для России и мира, она является путеводной звездой для тех спортсменок, кому больше, чем 15 лет и у кого вес больше 40 килограммов, - сказал он. - Она оставляет им какую-то надежду на то, что они могут существовать в фигурном катании, в этом отношении она является ключевой фигурой, которая говорит им: "Девочки, не трусьте, и в 20 с лишним лет можно находиться в топе фигурного катания".

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Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова в разговоре с ТАСС выразила восхищение прокатом Щербаковой. "Просто исторические соревнования, - сказала она. - То, что сегодня сделала Щербакова, показала два таких лутца четверных, - это впервые в истории, такие рекорды ставятся на много лет вперед, сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов. И Лиза, конечно, выстрелила с пятого места [после короткой программы]". Щербакова в беседе с журналистами после окончания проката призналась, что ставила перед собой цель показать два чистых четверных лутца. "Моя цель сегодня состояла в том, чтобы показать четверные лутцы, а также другие прыжки, - сказала она. - Победа [на этапе Гран-при] очень важна, потому что это мой первый сезон на взрослом уровне, и я хочу показать чистое катание". Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин считает, что Щербакова и Туктамышева подарили зрителям спортивный праздник. "Я сегодня задался вопросом - люди, которые сидят на трибунах, вообще понимали, очевидцами чего они стали? Это было реально круто, и неважно, что Анна поднялась с четвертого место на первое, бывало и с шестого поднимались, - сказал он в разговоре с ТАСС. - Важно, что сегодня обе наши девушки продемонстрировали нам настоящее чудо, подарили нам праздник спорта, мы гордимся нашими фигуристками". В следующий раз болельщики смогут увидеть Щербакову и Туктамышеву на этапе в китайском Чунцине, который пройдет с 8 по 10 ноября. Щербаковой для того, чтобы квалифицироваться в финал серии, будет достаточно занять в Китае место на пьедестале. Туктамышевой же необходимо выиграть этап. Любое другое место не даст ей никаких гарантий. Алиев не сдался и завоевал бронзу В мужском одиночном катании после короткой программы от сборной России остался единственный претендент на медали, Дмитрий Алиев с результатом 96,57 балла шел вторым, уступая лишь двукратному чемпиону мира и одному из самых технически одаренных фигуристов планеты американцу Натану Чену (102,71). Второй россиянин Роман Савосин к произвольной программе подходил на последнем (12-м) месте с результатом 57,92 балла. В ходе произвольной программы Алиев допустил несколько ошибок, однако довел выступление до конца и все же смог сохранить место на пьедестале. Потенциальное серебро сменилось на бронзу, однако значимость этой медали для 20-летнего россиянина все равно сложно переоценить, ведь она стала для него первой на взрослых Гран-при.

Тарасова также отметила упорство Алиева. "Дима - молодец, - сказала она. - Он сенсационно катал короткую программу и сегодня не сдался в произвольной. Это очень важно - не сдаваться". "Алиев мне понравился, понравились и его программы, - сказал Ягудин. - Да, сделал ошибочку на тулупе в короткой программе, была ошибка в произвольной, сам виноват. Но, сорвавшись в произвольной в первом каскаде на четверном лутце, он не сломался психологически. Я понимаю, что мы любим возвышать проигравших, но для меня Алиев - это серебро этого турнира, он заслужил его своим катанием, своими элементами". Борьба за выход в финал для Алиева продолжится на этапе в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября. На домашнем льду ему предстоит конкурировать с россиянином Александром Самариным, американцами Алексеем Красножоном и Винсентом Чжоу, а также японцами Сёмой Уно и Кадзуки Томоно. Для прохода в финал серии Алиеву необходимо будет выиграть московский турнир. Танцоры Степанова и Букин стали вторыми после месяца тренировок Серебро в танцах на льду завоевали россияне Александра Степанова и Иван Букин. Турнир в США был для них первым выходом на публику в новом сезоне - спортсмены по медицинским показаниям не участвовали в контрольных прокатах, а также в турнирах категории "Б". В произвольной программе российский дуэт занял первое место (124,66), обойдя хозяев льда американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (124,58), однако задел, сделанный американскими спортсменами в ритм-танце, позволил им сохранить первое место с суммарным результатом 209,55 балла. Степанова и Букин стали вторыми (206,57), третьими - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53). "Мы не афишировали, но у Саши были проблемы со спиной - с одной стороны ничего серьезного, но это мешало кататься - перед турниром тренировались буквально месяц, - рассказал ТАСС тренер российского дуэта Александр Свинин. - И в короткой, и в произвольной программе катались хорошо, сделали все элементы, но это пока сыровато. Тем не менее приятно, что они смогли обыграть в произвольной программе американский дуэт в США, показали себя бойцами".

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