Удар на рубль. "ВТБ Кубок Кремля" завершился победой россиянина Андрея Рублева

После игры финалист признался: "В этот вечер Рублев был слишком хорош для меня".

Во время торжественной церемонии вручения кубка трибуны скандировали: "С днем рождения". Рублев не скрывал улыбки, он рассказал, что с турниром связаны его лучшие теннисные воспоминания. "Чувства, которые я испытываю, не описать словами. Этот турнир - это все мое детство, и это безумное счастье - просто играть на нем, а выиграть, тем более в свой день рождения, - это просто супер", - сказал теннисист.

Рублев стал восьмым россиянином, победившим на Кубке Кремля: пять раз побеждал Евгений Кафельников, три раза - Николай Давыденко, по одному разу - Александр Волков, Игорь Андреев, Игорь Куницын, Михаил Южный и Карен Хачанов.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец высоко оценила победу Рублева. "Молодой талантливый теннисист в свой день рождения сделал прекрасный подарок не только себе, но и всем любителям тенниса в нашей стране. Сегодня в нашей стране появилось новое поколение сильных теннисистов в лице Рублева, Даниила Медведева и Карена Хачанова", - отметила Голодец.

Рублев был посеян на турнире под шестым номером, на счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP. Финал в Москве стал для него четвертым в карьере. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).

Лучшее, конечно, впереди

В финале женской сетки также играла представительница России, но Анастасия Павлюченкова уступила в решающем матче швейцарке Белинде Бенчич - 6:3, 1:6, 1:6. "Мне чуть-чуть не хватило, но это теннис, это опыт, в любом случае сегодня проигравших нет, - сказала Павлюченкова после игры. - Надеюсь, в следующем сезоне на Кубке Кремля я покажу лучший результат и буду на церемонии награждения стоять с кубком".