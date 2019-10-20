Удар на рубль. "ВТБ Кубок Кремля" завершился победой россиянина Андрея Рублева

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Победой россиянина Андрея Рублева, занимающего 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), завершился юбилейный, 30-й Кубок Кремля. В финале Рублев, отмечавший 22-й день рождения, без проблем обыграл француза Адриана Маннарино - 6:4, 6:0.
После игры финалист признался: "В этот вечер Рублев был слишком хорош для меня".
Во время торжественной церемонии вручения кубка трибуны скандировали: "С днем рождения". Рублев не скрывал улыбки, он рассказал, что с турниром связаны его лучшие теннисные воспоминания. "Чувства, которые я испытываю, не описать словами. Этот турнир - это все мое детство, и это безумное счастье - просто играть на нем, а выиграть, тем более в свой день рождения, - это просто супер", - сказал теннисист.
Рублев стал восьмым россиянином, победившим на Кубке Кремля: пять раз побеждал Евгений Кафельников, три раза - Николай Давыденко, по одному разу - Александр Волков, Игорь Андреев, Игорь Куницын, Михаил Южный и Карен Хачанов.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец высоко оценила победу Рублева. "Молодой талантливый теннисист в свой день рождения сделал прекрасный подарок не только себе, но и всем любителям тенниса в нашей стране. Сегодня в нашей стране появилось новое поколение сильных теннисистов в лице Рублева, Даниила Медведева и Карена Хачанова", - отметила Голодец.
Рублев был посеян на турнире под шестым номером, на счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP. Финал в Москве стал для него четвертым в карьере. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).
Лучшее, конечно, впереди
В финале женской сетки также играла представительница России, но Анастасия Павлюченкова уступила в решающем матче швейцарке Белинде Бенчич - 6:3, 1:6, 1:6. "Мне чуть-чуть не хватило, но это теннис, это опыт, в любом случае сегодня проигравших нет, - сказала Павлюченкова после игры. - Надеюсь, в следующем сезоне на Кубке Кремля я покажу лучший результат и буду на церемонии награждения стоять с кубком".
По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, выступление Павлюченковой на "ВТБ Кубке Кремля" настраивает на оптимизм. "Надеюсь, что следующий год будет лучшим в карьере Павлюченковой, все предпосылки для этого есть. Второе место на "ВТБ Кубке Кремля" - это хороший результат. Главное, что Настя наконец избавилась от травм, показывает стабильную игру", - сказал Тарпищев.
Бенчич, получившая уайлд-кард от организаторов, благодаря выступлению в Москве смогла отобраться на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Успех на "ВТБ Кубке Кремля" она назвала вишенкой на торте.
"Я знаю, что все болельщики в финале болели за Настю, хотели, чтобы она победила. Но мне при этом приятно, что всю неделю публика поддерживала и меня. Я не верила, что смогу одержать победу. Я отобралась в Шэньчжэнь, поэтому играла довольно расслабленно, победа в Москве - это вишенка на торте перед Итоговым турниром", - сказала Бенчич.
Из "Олимпийского" в "Крылатское"
Нынешний "ВТБ Кубок Кремля" отличался от предыдущих непривычной локацией. Из-за реконструкции спорткомплекса "Олимпийский", традиционного места проведения турнира, корты переехали в Крылатское, в крытый ледовый дворец. Зрителей это не отпугнуло - билеты были распроданы ко второму дню турнира.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что суммарно "ВТБ Кубок Кремля" посетили более 61 тыс. человек.
"Это был юбилейный турнир, здесь особая благодарность человеку, который 30 лет стоит у руля и без которого турнир был бы невозможен, - это Шамиль Тарпищев, - сказал Костин. - Андрей Рублев своей победой в свой день рождения сделал подарок нам всем".
"Более 61 тысячи [зрителей] посетило этот зал за неделю турнира. Уверен, в следующем году мы сделаем "ВТБ Кубок Кремля" еще лучше", - добавил он.