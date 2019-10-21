Шунин: все футболисты "Динамо" понимают, что делать на поле с приходом Новикова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" знают, что нужно делать на футбольном поле с приходом в команду исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова. Об этом журналистам после пресс-конференции, посвященной презентации фильма о Льве Яшине, рассказал вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин.

Новиков был назначен исполняющим обязанности 8 октября, 5 октября руководство клуба приняло отставку Дмитрия Хохлова, который возглавил команду после неудачного старта в сезоне-2017/18. "Динамо" после 13 туров текущего чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. 20 октября бело-голубые в дебютном матче под руководством Новикова дома сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.

"Наша задача - готовиться, выходить на футбольное поле и показывать результат. Что касаемо Новикова, он мне очень нравится как тренер. Он пришел, все очень четко объясняет, дает понять, что нужно делать на футбольном поле, каждый знает, что нужно делать на своей позиции. Несмотря на то, что прошел короткий срок, на футбольном поле [в матче с "Краснодаром"] был виден наш рисунок и идея", - отметил Шунин.

В следующем туре "Динамо" 27 ноября сыграет на выезде с ЦСКА.