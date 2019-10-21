Победы "Ювентуса" для Криштиану Роналду важнее, чем выигрыш "Золотого мяча"

ТУРИН /Италия/, 21 октября. /ТАСС/. Победы футбольного клуба "Ювентус" для нападающего команды Криштиану Роналду важнее, чем выигрыш "Золотого мяча". Такое мнение на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Локомотивом" высказал сам игрок.

"Ювентус" сыграет с "Локомотивом" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 22 октября, начало - 22:00 мск.

"Для меня не является самым важным, кто выиграет "Золотой мяч". Самое важное - это коллективные достижения. Индивидуальные аспекты не важны, завтра мы играем с "Локомотивом", если выиграем, то на 50% выйдем в плей-офф. У нас сплоченный коллектив, командная победа важнее", - сказал он.

"Золотой мяч" является самой престижной личной наградой в футболе, приз был учрежден журналом France Football в 1956 году.